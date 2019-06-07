Звездные истории

Безруков рассказал о любимом досуге с женой и дочкой

Пара много времени проводит на природе.

Безруков рассказал о любимом досуге с женой и дочкой
Сергей Безруков и Анна Матисон/globallookpress.com

Актер Сергей Безруков стал гостем «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио». Во время эфира он рассказал о своей жене, режиссере Анне Матисон. Напомним, что пара сыграла свадьбу в 2016 году. Сейчас у них уже двое детей – дочь Мария и сын Степан, последнему всего полгода.

Безруков много времени проводит с родными/globallookpress.com

Как отметил Безруков, сейчас все основное внимание его супруга уделяет младшему сыну. Впрочем, пара находит свободные минуты, чтобы побыть вместе. Самое любимое времяпрепровождение Безрукова с женой — катание на велосипедах по московским паркам. Алла Довлатова поинтересовалась, где именно. «Катаемся по лесам, по долам. Удается, конечно, вырваться. Очень в этом плане нам помогают родители. Подстраховывают. Остаются с маленьким сыном. Жене, конечно, тоже нужен отдых и хочется развеяться», — заметил Безруков.

По словам актера, в последнее время они стали брать с собой в велосипедные прогулки и старшую дочь Машу. Она уже освоила велосипед и с радостью сопровождает родителей.

Безруков также поведал, что дочь уже несколько раз была с ним на спектаклях. Довлатова поразилась, как двухлетний ребенок выдерживает спектакли, которые идут по несколько часов. «Маша очень усидчивая. Она была на спектакле «Энергичные люди», а также на репетиции «Вишневого сада». Спокойно выдержала», — отметил Безруков.

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Безруков рассказал о любимом досуге с женой и дочкой
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