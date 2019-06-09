Джонни Деппу — 56 лет! Как складывалась карьера голливудской звезды

Знаменитый артист, звезда многих кассовых фильмов, отмечает 9 июня день рождения.

Если проследить его путь, можно сделать вывод: он сделал головокружительную карьеру довольно случайно. Судьба раз за разом вытаскивала его из всевозможных неприятностей – алкоголь, наркотики, скандальный характер, депрессии… И снова преподносила ему на блюдечке новый шанс. Так что восхождение Джонни произошло как бы само собой.

Пьющие родители не помешали стать музыкантом

Детство будущей звезды нельзя назвать безоблачным. Как вспоминал впоследствии Депп, его мать все время проводила за игрой в карты, не обращая внимания на наследника, при этом дымила, словно паровоз, и ругалась последними словами. Отец и вовсе страдал алкогольной зависимостью. Точнее, страдали от этого как раз жена и дети, которых в пьяном угаре он частенько избивал.

Отца не стало, когда Джонни исполнилось 9 лет. И скоро он перестал себя сдерживать – к 12 годам Джонни отлично знал вкус спиртного и увлекался наркотиками. Конечно, в школе начались серьезные проблемы, однако матери не было до этого никакого дела.

Впрочем, даже от пьющей матери, забывшей о своих материнских обязанностях, иногда может быть толк. Именно она подарила сыну электрогитару, — самую дешевую и простую, но это было неважно: для Джонни гитара стала спасением. После того, как родители развелись, парнишка ушел из дома и стал жить у приятеля. Вместе они создали музыкальную группу и репетировали в гараже.

Первая роль – в «Кошмаре на улице Вязов»

Начинающие музыканты иногда выступали в ночных клубах, зарабатывая какие-то деньги. Но главным призом для Джонни стало знакомство со знаковыми личностями того времени. Сначала способных ребят приметил культовый музыкант Игги Поп и пригласил группу выступать у него на «разогреве».

А за кулисами на концерте Игги Джонни познакомился с актером Николасом Кейджем, который устроил способному парню пробы в фильм «Кошмар на улице Вязов». Роль получилась яркой, фильм стал настоящим хитом, Джонни «засветился» на телешоу… Тем временем с музыкой пришлось попрощаться – пока он был занят на съемках, группа распалась.

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Поначалу это огорчало Деппа. Но потом, видя собственную популярность – режиссеры то и дело приглашали симпатичного харизматичного парня в свои фильмы — он решил: почему бы и нет? И пошел на актерские курсы – чтобы более достоверно изображать эмоции в кадре.

Джонни Депп – любимчик женщин

В принципе, ему нравилось играть в кино, да и платили за эту работу все лучше и лучше. Вот только назойливые фанатки порой раздражали. И Джонни принял решение – раз уж от них не обойтись, надо получать от внимания женщин удовольствие.

Первой женой Джонни стала гримерша – ему было 20, ей – 25. Парню хватило двух лет, чтобы понять: брак – это не для него. Конечно, он не собирался отказываться от любовных интрижек, приключений и романов, только вот оформлять эти отношения не спешил.

В качестве возлюбленной рядом с Деппом перебывало столько женщин, что он и сам сбился со счета. Вайнона Райдер, Дженнифер Грей, Шерлин Фенн… Красотки сменяли друг друга, и, возможно, так длилось бы еще долго, если бы в 1998 году на съемках фильма «Девятые врата» Джонни не познакомился бы с Ванессой Паради – актрисой и певицей.

Оказалось, что у хрупкой красотки – стальной характер. Она сумела обуздать взбалмошного и избалованного Деппа. Они прожили вместе долгих 14 лет, Ванесса родила ему двоих детей…

Эмбер Херд была его женой всего год, но нервы потрепать успела

Казалось бы, с Ванессой у них был счастливый спокойный брак. Но, видимо, не хватало Деппу острых ощущений. И однажды он бросил свою красавицу-жену, встретив другую красавицу – актрису Эмбер Херд. Очарованный яркой блондинкой, Джонни развелся с Ванессой и вступил в новый брак.

Совместная жизнь с Эмбер продлилась всего год. Зато сколько потоков грязи она вылила после развода на бывшего мужа, сколько судебных заседаний ему пришлось пережить! Эмбер утверждала, что ей пришлось испытать в браке с Джонни насилие, что она постоянно подвергалась побоям… Словом, пострадавшей в браке Эмбер отошли две дорогие машины и 7 миллионов долларов.

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Но это – не самое страшное последствие развода с Эмбер. С материальными потерями Джонни еще смирился бы, но как быть с рухнувшей репутацией? Эмбер сумела выставить бывшего супруга в глазах общественности настоящим монстром, агрессивным и непредсказуемым, с которым лучше не иметь дел.

Джонни Депп страдает психическим расстройством?

И с ним практически перестали иметь дела. Кинокомпании отказываются сотрудничать с актером, его не приглашают сниматься. Контракт на съемки в фильме «Человек-невидимка», который должен был принести Джонни 55 миллионов долларов, сорвался. Несмотря на то, что Джонни подал встречные иски и продолжает тяжбы с Эмбер, отрицая ее обвинения, былую репутацию ему, по всей видимости, не вернуть.

А еще актера называют психически нездоровым. Компания, с которой Джонни судится по поводу неэффективного управления его финансами и которую он обвиняет в исчезновении крупных сумм с его счетов, заявила: Джонни болен психическим расстройством, при котором испытывается сильная тяга к трате денег.

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Известно, что Депп всегда любил сорить деньгами. У него имеется несколько островов и больше десятка особняков, а однажды он купил пушку за 5 миллионов долларов. Актер, не задумываясь, скупает коллекционные гитары и элитный алкоголь, яхты, драгоценности и предметы искусства… Что это – привычка жить на широкую ногу или в самом деле психическое расстройство?

Как бы там ни было, Джонни Депп уже не тот. Он повзрослел и прошел через многие испытания. Побывав недавно в Москве, актер отправился не в ночной клуб, как делал это во время прежних путешествий, — он посетил музей Маяковского, а затем купил альбом Казимира Малевича в книжном магазине.