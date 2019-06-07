Наследство Алибасова: кому достанется квартира за 130 миллионов

Продюсер еще семь лет назад составил первое завещание и в деталях отрепетировал свои похороны.

Как стало известно 7 июня, состояние Бари Алибасова, которого врачи НИИ им. Склифосовского ввели в медикаментозную кому, немного ухудшилось. В соцсетях народ уже спорит на тему его завещания – многих удивило то, как Бари Каримович решил разделить свое имущество между близкими.

Сыну — целый подъезд квартир в центре Москвы, жене — дачу и ценные бумаги на $2 млн

Удивительно, но уже находясь в реанимации с химическим ожогом пищевода и желудка, Алибасов нашел в себе силы составить новое завещание, добавив туда какие-то пункты или недавно появившееся имущество. Как поведал журналистам Вадим Горожанкин, PR-директор Бари Каримовича, тот вызвал нотариуса в реанимацию и дал конкретные распоряжения относительно своих квартир и прочих ценностей.

Основную часть наследства после его кончины получит Бари Бариевич Алибасов — единственный сын продюсера, так похожий на своего отца и внешностью, и веселым нравом. Ему достанется огромная квартира с дизайнерским ремонтом в центре Москвы. В квартире девять комнат, ее общая площадь — 220 квадратных метров. Рыночная стоимость таких апартаментов составляет примерно 130 миллионов рублей и, возможно, цена будет выше, если учесть ремонт, в который Алибасов вложил 2,5 миллиона долларов.

В том же подъезде дома в Мерзляковском переулке, где находятся эти дизайнерские хоромы, Бари Каримович приобрел еще несколько квартир. По завещанию они тоже отойдут его сыну.

Не будет обижена и седьмая по счету супруга Алибасова – Лидия Николаевна Федосеева-Шукшина. Своей любимой жене он оставляет дачу в Московской области стоимостью около полумиллиона долларов, а также ценные бумаги и доли в различных проектах на два миллиона долларов.

Что же касается прав на группу «На-На» и все ее песни, то эта часть наследства достанется эстрадным «детям» Алибасова — Владимиру Политову и Вячеславу Жеребкину. Этих ребят Бари Каримович, можно сказать, воспитывал около 30 лет, и неудивительно, что об их будущем он тоже решил позаботиться.

Репетиция похорон и фотосессия с гробом

О том, что его жизнь однажды закончится, продюсер впервые задумался семь лет назад, когда на концерте неудачно прыгнул, повредил позвоночник и услышал от врачей, что долго не протянет.

После того случая он всерьез озаботился своим здоровьем и вылечил спину. Но завещание на всякий случай всё же составил – для того, чтобы после его кончины никто из дорогих ему людей не остался обделенным.

Кроме того, Алибасов собрал своих ребят – участников группы «На-на» — и вместе с ними отрепетировал свои похороны и поминки. Он выбрал красивый гроб темного цвета, улегся в него и закрыл крышку. «Нанайцы», в свою очередь, фотографировались у гроба, старательно изображая скорбь. В эту пятницу несколькими кадрами с этой фотосессии поделился на своей странице в Instagram адвокат Сергей Жорин.