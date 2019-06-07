Звездные истории 5 доказательств того, что Шейк и Купер могли расстаться
Звездные истории

5 доказательств того, что Шейк и Купер могли расстаться

Анастасия Морылева

Спойлер: супермодель застукали на выходе из дома Купера с огромным чемоданом. Поклонники не верят, что это может быть командировка.

Новости о прекращении отношений между голливудским актером Брэдли Купером и супермоделью Ириной Шейк не дают покоя поклонникам звездной пары. Пока фанаты отказываются верить, что такая красивая семья распалась, журналисты находятся все новые доказательства в пользу расставания. И не замечать факты просто невозможно!

Портал Teleprogramma.pro нашел самые веские доказательства того, что Купер и Шейк уже не вместе.

Первый звонок — Ирина стала выходить на прогулки без Купера

Актер и режиссер Брэдли Купер не любит повышенное внимание к своей персоне. Он редко принимает участие в светских мероприятиях, поэтому папарацци чаще всего ловили его на прогулках с Ириной Шейк и их совместной дочерью Леей.

В последние четыре месяца Брэдли перестал составлять Ирине компанию на прогулках. Еще тогда журналисты предположили, что в отношениях пары начался разлад.

Ирина Шейк и Бредли Купер расстались?
Брэдли перестал сопровождать Ирину на прогулках. Фото: globallookpress.

Ирина появилась одна на светском мероприятии

6 мая 2019 года в Нью-Йорке проходила благотворительная выставка Met Museum Institute Costume в Метрополитен-музее искусств. Ирина уже давно не выходила в свет без своего фактического мужа Брэдли, но в этот день она появилась на ковровой дорожке в шикарном платье и гордом одиночестве.

Ирина Шейк и Бредли Купер расстались?
Ирина Шейк на выставке в Метрополитен-музее. Фото: globallookpress.

Третий признак — провокационные фотографии в Instagram

Пока Ирина и Брэдли оставались партнерами Шейк не позволяла себе выкладывать в социальные сети провокационные фотографии. И полбеды, когда это профессиональная фотосессия…

8 апреля супермодель опубликовала на своей странице в Instagram снимок, где она лежит в номере отеля в кровати с мужчиной. Нет, это не фотоссесия, а любительский кадр, сделанный на телефон.

Ирина Шейк и Бредли Купер расстались?
Этот снимок Ирина опубликовала на фоне слухов о разладе в отношениях с Купером. Фото: @irinashayk.

Четвертый признак: Ирину застукали с чемоданом

6 июня интернет пестрил новостями: «Теперь точно! Шейк ушла от Купера». Все дело в том, что папарацци сделали кадр, как Ирина выходит из дома Брэдли с большим чемоданом. Догадываетесь, к каким выводам пришли журналисты? Правильно: Ирина собрала вещи и переехала вместе с дочерью.

Ирина Шейк и Бредли Купер расстались?
Ирина ушла из дома Купера с большим чемоданом. Фото: @irinashayk.

Пятый признак — черная одежда

Сегодня, 7 июня, к списку самых явных признаков добавился еще один. Ирину Шейк видели в черном платье, гуляющей по улицам Нью-Йорка. Несмотря на то, что супермодель улыбалась, разговаривая по мобильному телефону, журналисты сделали вывод, что у нее депрессия. Черный цвет одежды отражает состояние души Ирины после расставания с Брэдли.

Ирина Шейк и Бредли Купер расстались?
Журналисты считают, что у Шейк депрессия, поэтому она носит черную одежду. Фото: @irinashayk.

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5 доказательств того, что Шейк и Купер могли расстаться
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