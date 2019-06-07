Звездные истории Врач-токсиколог: «В медикаментозном сне Алибасов не чувствует боли»
Звездные истории

Врач-токсиколог: «В медикаментозном сне Алибасов не чувствует боли»

Мария Горская

Продюсер проспит три дня, в это время его ожоги будут заживать быстрее

Музыкальный продюсер Бари Алибасов, попавший в токсикореанимацию НИИ им. Склифосовского с химическим ожогом пищевода и желудка, с вечера 5 июня находится в медикаментозном сне. Об этом рассказал нашему порталу teleprogramma.pro его сын Бари Алибасов-младший.

Бари добавил, что до этого отец находился в сознании и у него даже появился голос. Тем не менее, врачи погрузили его в сон и предупредили близких, что не станут «будить» его на протяжении трех дней.

Спать, чтобы не чувствовать боли

Для того, чтобы лучше понять, почему сон в данном случае поможет Бари Каримовичу, портал Teleprogramma.pro связался с руководителем отдела токсикологии и психореабилитации Санкт-Петербургского НИИ скорой помощи им. Джанелидзе Виктором Васильевичем Шиловым.

— Медикаментозный сон нужен для того, чтобы снять боль. Чтобы человек не ощущал боли и ему было спокойно, чтобы все быстрее заживало. Иногда это делают для защиты мозга, чтобы стресс не отражался на работе всех внутренних органов, — объяснил токсиколог.

Возвращение голоса, по его словам, можно считать хорошим знаком.

— Если голос вернулся, это говорит о том, что верхний отек спал, это хороший признак. Но в целом есть ли улучшения – это только врач может сказать, который видит всю картину, а всем остальным лучше не фантазировать и не нагнетать.

Написал завещание перед медикаментозной комой

Сам Бари Алибасов, похоже, перед тем, как заснуть, чувствовал себя неважно и боялся, что дело может кончиться плохо. Потому и вызвал к себе нотариуса, чтобы написать новое завещание.

Элитную квартиру площадью 220 м2 в центре столицы и еще две маленькие в том же доме продюсер намерен оставить своему сыну Бари, дачу стоимостью в полмиллиона долларов — жене Лидии Федосеевой-Шукшиной, свое главное музыкальное детище — группу «На-на» — ее участникам.

Кстати, о том, что Алибасов изменил завещание, не знали ни его сын, ни адвокат Сергей Жорин, который обычно помогал шоумену решать все юридические дела.

 

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Врач-токсиколог: «В медикаментозном сне Алибасов не чувствует боли»
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