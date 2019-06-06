Футболка со свиньёй и штаны из 70-х: друзья вспомнили шутки Алибасова

Бари Алибасов - большой любитель посмеяться над приятелями и знакомыми.

В четверг, 6 июня, музыкальный продюсер Бари Алибасов отмечает день рождения. Создатель группы «На-На» находится в медикаментозной коме и не может слышать поздравления родные и друзья. Когда музыкальный продюсер придет в себя, то сможет прочитать поздравления от самых близких на портале Teleprogramma.pro.

Друзья и просто приятели не просто поздравили Алибасова с днем рождения, но и вспомнили забавные случаи с его участием.

Алибасов заставил Жеребкина похудеть, а Лене Лениной дарит шубы!

Близкая подруга Бари Каримовича, звездный диетолог Мариях Мухина желает своему приятелю скорейшего выздоровления. Она рассказала сразу две забавные истории из жизни Алибасова.

— У нас с пациентами был бьюти-тур в швейцарский город Монтрё. Туда же с нами отправились Бари и группа «На-На». Надо сказать, что Бари всегда следит здоровьем и физической формой, а Слава Жеребкин в ту пору набрал немного лишних килограммов.

В общем, приехали мы в Монтрё. Бари Ушел гулять по набережной. Возвращается и говорит Славе Жеребкину: «Здесь продаются футболки с группой «На-На», точнее, с тобой в главной роли. Будешь носить, если я подарю?» Слава загордился, обрадовался, а зря! Бари достал розовую футболку с мордочкой поросенка. На концерте Слава выступал в этой футболке и с тех пор держится в великолепной форме.

— Есть еще такая история про Лену Ленину, которая как и я, является близкой подругой Бари. Она даже претендовала на его руку и сердце. Бари всегда дарит очень дорогие подарки подругам: и мне, и Лене Лениной. Лене он всегда дарит шубы. И она шутила: «Шубу подарил — значит обещал женится, а сам меня отверг и выбрал Лидию Николаевну».

Бари часто шутит над стилем Соседова и его худобой

Музыкальный критик Сергей Соседов сказал, что если бы узнал о происшествии с Бари 1 апреля, то подумал бы, что это чья-то злая шутка. По его мнению, образ Алибасова не вяжется с бытовой случайностью, которая поставила под угрозу жизнь легендарного музыкального продюсера.

Соседов признает, что не является близким другом Бари, но несколько смешных историй про него вспомнил:

— Давайте я начну с истории, которая стоит за этим фото. В 2018 году гостиница «Жемчужина» праздновала 45-летие. Руководство устроило пятидневный праздник, куда были приглашены известные люди из разных сфер деятельности. Среди них оказались я, Бари Алибасов, Катя Лель, Александр Буйнов, группа «Самоцветы» и многие другие.

Во время этого отпуска мой знакомый фотограф предложил сделать пару новых фотографий со мной. Мы пошли на пляж, а там как раз гулял Бари. В общем, так появился этот снимок, после чего Алибасов пошутил про мою худобу: «Дим (фотограф Дмитрий Коробейников, который сделал снимки — Прим. Ред.) ты собираешься отправить в журнал «Концлагеря России» это фото?».

Еще несколько забавных случаев помню, когда Бари смеялся над моими вещами. У меня были расклешенные джинсы. И как назло, когда встречались с ним на съемках, я обязательно был в этих джинсах! Сначала он говорил, что такие носили в 70-е и им уже 40 лет. А потом попенял, мол, Серёга, ты их уже заносил!.

Не меньшему сарказму с его стороны подверглась и моя желтая шелковая рубашка авторской работы белорусской художницы! И он мне сказал: «В каких сундуках ты раскапываешь эти старые вещи?» или «Я носил такое во времена «Интеграла», — вспомнил Соседов.

«Тебя много раз хоронили, но ты живее всех живых»

Участник группы «На-На» Владимир Политов захотел говорить не о прошлом Бари Каримовича, а о его будущем. Он пожелал своему наставнику скорейшего выздоровления.

— Сегодня ездили в больницу к Бари, но, к сожалению, нас туда не пустили. В этот день я хочу поздравить Алибасова с днем рождения. Может, когда он придет в себя, прочитает вашу статью. Дорогой Бари, несмотря на то, что тебя много раз хоронили и ты даже репетировал свои похороны, ты будешь живее всех живых. Мы рядом, мы в тебя верим. Сил тебе, терпения и здоровья. С днем рождения, — высказался Политов.