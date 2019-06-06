Лунгин сравнил суд над Серебренниковым с делом Кокорина и Мамаева

Павел Лунгин стал героем Youtube-шоу «Осторожно, Собчак!». Режиссер снял фильм «Братство» о советских войсках в Афганистане. Лунгина подвергли критике из-за того, что главные герои киноленты занимаются грабежами и воровством. Ксения Собчак вспомнила судебный процесс над Серебренниковым и спросила, считает ли Лунгин его арест показательным.

Режиссер уверен, что в России нет цензуры. При этом он считает, что Серебренников не виновен. По мнению режиссера, дело завели не из-за фильма «Ученик», который не понравился верующим, а из-за личности Серебренникова.

«Там была особая ситуация, похожая на операцию, и, наверное, её таким образом смогли раздуть», — рассказал Павел Лунгин.

больше по теме Лунгин рассказал о конфликте с Михалковым после выхода «Братства» Известный режиссер резко раскритиковал создателя скандальной кинокартины об афганской войне.

Причины ареста ему не ясны. «Из-за того, что они сожгли все документы и расходники по этому делу, они подставились», — считает режиссер. По мнению Лунгина, если Серебренников не угодил влиятельным людям, то точно не творчеством, а своими взглядами на жизнь.

«История с Кириллом совершенно отвратительная, потому что она была бесконечно долгая, она была просто рассчитана на бессмысленное мучительство. Да у нас все истории приобретают такой характер», — вспомнил Павел Лунгин.

Режиссер сравнил дело Серебренникова с судебной тяжбой Кокорина и Мамаева. Автор «Братства» уверен, что этот процесс также показательно растягивают.