Лунгин рассказал о конфликте с Михалковым после выхода «Братства»

Ксения Собчак пришла в гости к Павлу Лунгину. Известный режиссер рассказал в интервью для ее Youtube-шоу «Осторожно, Собчак!» о проблемах, с которыми он столкнулся, выпуская фильм «Братство».

Кинолента рассказывает о советских войсках в Афганистане. Помимо подвигов, показаны грабежи и воровство со стороны солдат. После предпоказа политики возмутились содержанием фильма и требовали его запретить. В результате отменили премьеру картины 9 мая.

«Может быть, на этом кто-то решил себе сделать политическую карьеру», — рассказал Павел Лунгин.

Также впервые Никита Михалков резко высказался негативно о коллеге. Во время ММКФ Михалков вместо фильма «Братство» закрыл фестиваль докфильмом о Горбачеве.

Павел Лунгин был удивлен поведением Михалкова. В свою очередь он поздравил режиссера с выходом его фильма «Цитадель», при том, что кинолента ему не понравилась. Лунгин считает поведение Михалкова признаком слабости.

«Настроение у него было плохое, болела нога», — сказал Павел Лунгин.

На вопрос Ксении Собчак о том, почему на него ополчилась общественность, Павел Лунгин неожиданно сравнил себя с «изнасилованной девочкой». Рядом со светской львицей он почувствовал себя жертвой, у которой спрашивают, почему напали именно на неё.