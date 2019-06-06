Звездные истории

Лунгин рассказал о конфликте с Михалковым после выхода «Братства»

Известный режиссер резко раскритиковал создателя скандальной кинокартины об афганской войне.

Лунгин рассказал о конфликте с Михалковым после выхода «Братства»
Павел Лунгин. фото: Кадр из Youtube-шоу «Осторожно, Собчак!»

Ксения Собчак пришла в гости к Павлу Лунгину. Известный режиссер рассказал в интервью для ее Youtube-шоу «Осторожно, Собчак!» о проблемах, с которыми он столкнулся, выпуская фильм «Братство».

Кадр из Youtube-шоу «Осторожно, Собчак!»
Кадр из Youtube-шоу «Осторожно, Собчак!»

Кинолента рассказывает о советских войсках в Афганистане. Помимо подвигов, показаны грабежи и воровство со стороны солдат. После предпоказа политики возмутились содержанием фильма и требовали его запретить. В результате отменили премьеру картины 9 мая.

«Может быть, на этом кто-то решил себе сделать политическую карьеру», — рассказал Павел Лунгин.

Также впервые Никита Михалков резко высказался негативно о коллеге. Во время ММКФ Михалков вместо фильма «Братство» закрыл фестиваль докфильмом о Горбачеве.

Павел Лунгин был удивлен поведением Михалкова. В свою очередь он поздравил режиссера с выходом его фильма «Цитадель», при том, что кинолента ему не понравилась. Лунгин считает поведение Михалкова признаком слабости.

«Настроение у него было плохое, болела нога», — сказал Павел Лунгин.

На вопрос Ксении Собчак о том, почему на него ополчилась общественность, Павел Лунгин неожиданно сравнил себя с «изнасилованной девочкой». Рядом со светской львицей он почувствовал себя жертвой, у которой спрашивают, почему напали именно на неё.

Вам может быть интересно:

Сын Павла Лунгина опроверг информацию о нахождении известного режиссера в реанимации «Кто-то куртку хочет купить, кто-то - выжить»: Павел Лунгин рассказал о непопулярной правде афганской войны Александр Лунгин о скандальном фильме «Братство»: «У меня есть право на свой взгляд»

Тэги:

Никита МихалковПавел ЛунгинФильм Братствошоу "Осторожно Собчак"
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Лунгин рассказал о конфликте с Михалковым после выхода «Братства»
Интересно?
Поделись с друзьями: