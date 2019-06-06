Панкратов-Черный: «Голова закружилась, потом ничего не помню»

Если бы скорая помощь приехала чуть позже, неизвестно, чем бы все закончилось [Эксклюзив Teleprogramma.pro]

Знаменитый советский и российский актер Александр Панкратов-Черный 6 июня изрядно напугал своих поклонников. Утром многие СМИ сообщили, что артисту стало плохо на съемочной площадке сериала «ИП Пирогова» и он был в бессознательном состоянии доставлен в больницу с критически низким давлением.

Долгое время никто не мог узнать подробностей относительно самочувствия актера: его телефон был недоступен, а супруга, Юлия Монахова, лишь успокоила журналистов заявлением о том, что с мужем всё хорошо.

К счастью, сам Александр Васильевич в итоге всё же ответил на звонок. Наш любимый артист поведал корреспонденту портала Teleprogramma.pro о том, что он уже не в больнице, а дома – отдыхает после всего, что ему пришлось пережить.

Давление было как у трупа

Как выяснилось, жизнь Александра Васильевича этим утром действительно оказалась под угрозой и причиной тому было сильное переутомление – он буквально загонял себя работой и участием в различных проектах.

Только вчера актер вместе с супругой прилетел из Читы, где они были гостями кинофестиваля. Жара в Забайкалье сейчас стоит страшная, к тому же Панкратов-Черный очень устал, проведя шесть часов в воздухе и пережив смену часовых поясов. Всю ночь он ворочался в постели, однако уснуть так и не смог, а ранним утром за ним пришла машина — нужно было ехать на съемки «ИП Пирогова», в котором он играет роль отца главной героини.

— Стою перед камерой на самом солнцепеке (у меня как раз был диалог с партнером). Вдруг голова закружилась, потом ничего не помню. Очнулся я уже в машине скорой помощи, которая везла меня в 1-ю городскую больницу.

В этой больнице все мои знакомые профессора работают, мы там в свое время еще Володю Высоцкого прятали, а теперь я сам туда попал. Давление в тот момент было очень низкое – 72. Профессор, который меня обследовал, сказал, что как у трупа. Если бы скорая помощь опоздала, неизвестно, чем бы дело закончилось.

Актеру дали два дня на отдых

Все закончилось хорошо — медики прибыли вовремя и откачали актера.

— Поставили мне капельницы, проверили сердце и всё, что только можно. Давление восстановили. Сказали, что это просто переутомление. Я уже оклемался, слава богу, и вернулся домой. Съемочная группа меня освободила от работы на два дня, так что буду отлеживаться. Очень слабое состояние, — признался народный артист РФ.

Наш портал желает Александру Васильевичу здоровья и сил! Болеть ему сейчас никак нельзя, ведь 28 июня он будет праздновать свой юбилей – 70 лет. Поклонники надеются, что к этой дате актер подойдет в добром здравии и с отличным настроением, не омраченным походом по врачам.