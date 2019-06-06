«Отца ввели в медикаментозную кому»: сын Алибасова рассказал подробности

Медики надеются, что продюсер выкарабкается и через несколько дней придет в себя.

С 4 июня создатель группы «На-На» Бари Алибасов находится в стабильном, но очень тяжелом состоянии. Недоброжелатели распространяют слухи о его смерти и ухудшении здоровья. Несмотря ни на что, легендарный российский продюсер продолжает бороться за свою жизнь. Последнюю информацию о состоянии Алибасова корреспондент портала Teleprogramma.pro Екатерина Нестеренко узнала у сына музыканта Бари Алибасова-младшего.

Бари Алибасов находится без сознания

Информация с комой, в которую якобы впал Бари Алибасов, стала проясняться. Ночью журналисты писали, что произошло страшное, а утром друзья продюсера назвали подобные новости бредом. Правы частично оказались и те, и другие.

— Поздравить отца с днем рождения мне не удалось: (6 июня Алибасову-старшему исполнилось 72 года — Прим. Ред.) он спит со вчерашнего вечера (с вечера 5 июня — Прим. Ред.) Лидия Николаевна (имеется в виду супруга Алибасова Лидия Федосеева-Шукшина — Прим. Ред.) вчера к нему приезжала, тогда отца и ввели в такое медикаментозное состояние.

Он также в реанимации, в тяжелом состоянии. Надеемся, что придет в себя. Попасть в реанимацию очень трудно. Вчера пустили Лидию Николаевну, сегодня пустили меня и попросили два дня его не трогать. Он должен спокойно поспать», — прокомментировал Алибасов-младший.

Кома или нет?

Сын продюсера признался, что не разбирается в медицинской терминологии. Он не знает, как правильно называть состояние, в котором находится его отец.

— Ему дают обезболивавшие и снотворное, как это называется — медикаментозная кома или как то по-другому — я не знаю. Врачи говорят, что через два дня я смогу спросить у него: «Папа, как ты?», а пока я прихожу и просто смотрю, как он спит», — продолжает сын музыкального продюсера.

«Отец справится или придется искать нестандартные способы его реанимировать»

Бари Алибасов-младший рассказал, что сейчас врачи уповают на организм его отца. Звездный диетолог Марият Мухин, которая является близкой подруги Алибасова-старшего, отметила, что в свои 72 года он очень сильный мужчина. Поэтому надежда есть.

— Вчера, перед тем, как отца ввели в состояние сна, у него немного стал прорезаться голос. Это хорошо, но у него больше поврежден желудок, а не дыхательные пути. Основная проблема в этом. У папы сильнейшие внутренние химические ожоги. Когда делали промывание, начала идти кровь. Это говорит о серьезных повреждениях слизистой желудка, поэтому сейчас не может идти речи об операции. Медики смотрят, сможет ли он выкарабкаться. Врач мне сказал, что с одной стороны операция нужна, а с другой — после разреза сожженные кислотой ткани, возможно, не удастся соединить. Поэтому сейчас остается надеется, что у отца сильный организм и он справится… или нам придется искать нестандартные способы его реанимировать, — продолжает Алибасов-младший.

«Сынок, я отравился. Срочно приезжай»

Бари Бариевич рассказал и о событиях, которые последовали после того, как его отец перепутал газировку и средство для прочистки труб. В первую очередь он позвонил сыну.

— Когда отец выпил эту жидкость, он мне позвонил, мне было неудобно говорить и я сказал: «Папа, можно я тебе чуть позже позвоню, занят сейчас», а он мне сдавленным голосом прохрипел в трубку: «Сынок, я отравился. Срочно приезжай».

Какие уже после этого дела. Я сразу же позвонил помощнику отца. Попросил, чтобы он вызвал скорую помощь и тоже приезжал. Через 7 минут я был дома у отца. «Скорая» тоже успела подъехать. Папа был в сознании, но из-за ожога не мог говорить. Я поехал вместе с ним в больницу, — рассказал Бари Бариевич.