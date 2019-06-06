Родные и адвокат Алибасова: «Он не мог переписать завещание из реанимации»

И сын продюсера, и его адвокат считают появившуюся новость очередной газетной уткой (эксклюзив Teleprogramma.pro).

Знаменитый продюсер Бари Алибасов в день своего 72-летия по-прежнему находится в токсикореанимации Института Склифосовского в Москве, куда был доставлен вечером 4 июня после несчастного случая в собственной квартире.

За новостями, касающимися здоровья звезды шоу-бизнеса, сейчас пристально следит вся страна, а некоторые СМИ пытаются спекулировать на этой теме, распространяя слухи, не соответствующие действительности. Вчера, напомним, в Интернете появилась трагическая новость о смерти Алибасова, сегодня другая утка рассказала о том, что он, находясь в реанимации, якобы переписал свое завещание.

Адвокат о новом завещании: «Это из области фантастики»

О переписанном завещании продюсера в 13:56 по московскому времени сообщил Telegram-канал «Только никому…». Чтобы узнать, правда это или выдумка, портал Teleprogramma.pro связался с Сергеем Жориным — адвокатом Алибасова. Оказалось, что тот сейчас находится за границей, а потому не может подтвердить или опровергнуть эту информацию.

Адвокат напомнил, что прошлое завещание Бари Алибасов составлял семь лет назад.

— Я в том завещании фигурирую как его исполнитель — это аналог душеприказчика, человек, который должен проконтролировать исполнение всех обстоятельств, указанных в завещании, — рассказал Сергей Викторович.

По его мнению, вряд ли продюсер решил бы поменять завещание и не связался бы при этом с ним.

— На 99,9% я уверен, что если бы у него были какие-то юридические вопросы, он позвонил бы мне. Когда у него возникали какие-то сложности, он всегда обращался ко мне за помощью. Так что информация о том, что он переписывал завещание, — это, наверное, все же из области фантастики.

Сын Алибасова: «К отцу никого не пускали»

Сомнения в правдивости этой новости выразил и сын продюсера — Бари Алибасов-младший.

— Я не знаю, откуда эта информация, потому что со вчерашнего вечера он в себя не приходил. И вчера днем, кроме Лидии Николаевны (Федосеевой-Шукшиной. — Прим. ред.), насколько я знаю, к отцу никого не пускали.

Бари также рассказал корреспонденту Teleprogramma.pro о том, как после звонка отравившегося Бари Каримовича он за семь минут домчался до его дома, помогал прибывшим медикам оказывать ему помощь и затем поехал с ними в больницу. Из-за ожогов горла Алибасов-старший уже не мог говорить, и это является еще одним фактом, подтверждающим недостоверность слухов о его встрече с кем-либо по поводу завещания.

Продюсер завещал квартиру своему сыну

Содержание завещания Алибасова семилетней давности, о котором говорил Жорин, ни для кого не секрет. Не так давно во время выступления в одной из телепередач Бари Каримович сам рассказал о том, кому достанутся нажитые им богатства.

Все его имущество и накопления когда-нибудь унаследует Бари Алибасов-младший — единственный ребенок продюсера. А «все, что касается музыки», получат два участника группы «На-На» — Владимир Политов и Вячеслав Жеребкин.

Самый дорогой пункт в списке имущества Алибасова на сегодняшний день — это восьмикомнатная квартира в центре Москвы стоимостью 130 миллионов рублей. Площадь квартиры — 220 квадратных метров, на ремонт, включающий в себя установку позолоченных унитазов, артист потратил более двух с половиной миллионов долларов.

Кроме этой огромной квартиры, у продюсера, по некоторым данным, есть еще несколько маленьких, а также участок на Новорижском шоссе.