«Он не в коме!»: близкие Алибасова назвали бредом сплетни в СМИ

Состояние музыкального продюсера не изменилось за последние сутки. Он по-прежнему в сознании и дышит самостоятельно.

Ночь с 5 на 6 июня выдалась беспокойной. За это время музыкального продюсера Бари Алибасова, который 4 июня попал в больницу с отравлением и ожогами, журналисты хоронили, воскрешали и в итоге отправили в кому.

Корреспондент портала Teleprogramma.pro Екатерина Нестеренко узнала о реальном состоянии Алибасова у его друзей: участника группы «На-На» Владимира Политова и звездного диетолога Марият Мухиной.

«Это все бред!»

Певец Владимир Политов не стал вдаваться в подробности состояния Алибасова, но назвал абсурдными сплетни о том, что он впал в кому.

— Состояние Бари Каримовича без изменений. Чувствует себя так же, как и вчера. Никакой комы нет. Это все бред! — коротко прокомментировал музыкант.

«Не дождетесь его смерти»

Близкая подруга Алибасова, звездный диетолог Марият Мухина, призвала «клеймить позором» тех, кто распускает сплетни. По ее словам, Бари Каримовичу сейчас нужна поддержка и добрые пожелания, а не слухи о собственной смерти:

— Бари не в коме. Хочу опровергнуть версии о суициде и об умышленном отравлении. Это все черный пиар на беде, которая приключилась с Алибасовым. Это мерзко и некрасиво. Бари — это человек, который отрепетировал свою смерть 10 лет назад и показал свои похороны всей стране. Не дождетесь, что он сейчас умрет. Тем более что Алибасов постоянно проходил обследования, у него очень хорошее здоровье. Сейчас нужно поддержать Бари, а не создавать негативные матрицы. Нужно отбросить все дурацкие и бредовые версии и клеймить позором тех, кто распускает слухи.

Алибасова кормят с помощью капельниц

Марият также отметила, что по сравнению с предыдущим днем на утро 6 июня в состоянии здоровья Бари Каримовича не произошло ни улучшения, ни ухудшения.

— Сейчас состояние у Бари как и вчера: он в сознании, дышит сам. У него ожоги верхних дыхательных путей, он не может говорить и есть самостоятельно, поэтому питается парентерально (это способ введения в организм питательных веществ через вену в обход желудочно-кишечного тракта. — Прим. ред.).

Химия, которую он выпил, разъедает любые твердые частицы. Убийственная смесь! До того как приехала скорая помощь и сделала промывание, она разъедала все в организме Бари. Последствия оказались очень серьезными, поэтому в течение нескольких недель Бари будет на парентеральном питании. Слизистая восстанавливается за 21 день, тогда ему, возможно, удастся поесть обычным способом. Дальше могут быть осложнения: деформации пищевода и прочее. Но до этих осложнений еще нужно дожить.

Сегодня мы все поедем в больницу. Там буду я и все участники группы «На-На». Конечно, нас не пустят в реанимацию, но мы поедем. Может, удастся поздравить Бари с его 72-летием (6 июня у музыкального продюсера день рождения. — Прим. ред.)», — подытожила звездный диетолог.