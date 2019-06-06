Звездные истории Торт в лицо и помолвка: яркие дни рождения Алибасова
Звездные истории

Торт в лицо и помолвка: яркие дни рождения Алибасова

Мария Горская

Свое 72-летие продюсер вынужден праздновать в реанимации.

Вместо дорогого ресторана — реанимация, вместо гостей — врачи и медсестры, вместо праздничного стола — питание через зонд. Именно так вынужден отмечать свое 72-летие легендарный российский продюсер, музыкант и композитор Бари Алибасов, который двумя днями ранее по ошибке выпил жидкость для прочистки труб, приняв ее за сок.

— Сегодня день рождения у нашего дорогого и любимого руководителя, нашего друга Бари Каримовича Алибасова. Самое главное хочу пожелать — скорейшего выздоровления, здоровья и сил, остальное всё мелочи жизни и просто пыль! Мы тебя очень любим! Обязательно приедем к тебе в больницу, чтобы проведать и поздравить, — написал в Instagram молодой «нанаец» Михаил Игонин.

Портал Teleprogramma.pro еще раз поздравляет заслуженного артиста РФ с днем рождения! Мы решили вспомнить самые яркие празднования юбилеев отца «нанайцев». Уверены, Бари Каримович, их будет еще немало!

Бари Алибасов на своем 60-летии
2007 год. 60-летие Алибасова. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В канун 65-летия объявил о помолвке с молоденькой помощницей

Одним из самых запоминающихся праздников Алибасова за последнее десятилетие приключился в 2012 году. Дело в том, что свой юбилей артист отмечал вместе с 25-летней Лилианой-Викторией Максимовой — бывшей помощницей, на которой он внезапно решил жениться.

В знак своей любви и серьезности намерений он подарил красавице-блондинке кольцо из белого золота с бриллиантами. Лилиана, в свою очередь, охотно делилась с журналистами рассказами о том, что ее 65-летний жених в постели даст фору многим молодым.

Позже она действительно стала шестой женой Бари Каримовича и в браке с ним родила ребенка… от другого мужчины. В ноябре 2017-го Алибасов официально расторг брак с Максимовой и несколько дней спустя расписался со своей давней любовью — актрисой Федосеевой-Шукшиной.

Бари Алибасов и его шестая по счету жена Лилиана Максимова
2013 год. Алибасов и его шестая по счету жена Лилиана Максимова. Фото: KP.RU

На 69-летие получил в подарок портрет груди и таблетки для повышения потенции

В 2016 году Алибасов отпраздновал день рождения очень весело. По традиции к нему на вечеринку приехали звезды мира музыки, кино и шоу-бизнеса. Все принесли Бари Каримовичу подарки, причем самые оригинальные из них вручила совладелица сети маникюрных салонов Лена Ленина: пейзаж кисти известного художника и портрет ее собственной груди, ящик шампанского, надувные шезлонги, керамические кухонные ножи, книжка и несколько пачек популярного отечественного препарата для улучшения потенции (куда же без этого, когда человеку «стукнуло» шестьдесят девять).

Алибасов и Лена Ленина
Бари Каримович с Леной Лениной. Фото: KP.RU

В 2017 году Алибасова окунули лицом в праздничный торт

Последний юбилей — 70-летие — вместе с друзьями и коллегами Бари Каримович праздновал в ресторане отеля Four Seasons. Гостями праздника были Александр Розенбаум, Игорь Крутой, Лев Лещенко, Владимир Винокур, Вячеслав Добрынин, Вячеслав Зайцев, Надежда Бабкина, Юрий Маликов, Полад Бюльбюль-оглы, Николай Расторгуев, Сергей Зверев, Андрей Малахов, Юлия Барановская, Лариса Рубальская, Анита Цой, Зинаида Кириенко и многие другие известные личности.

Актер и шоумен Николай Фоменко был ведущим вечера, певица Азиза пела для Алибасова свои песни, а Владимир Жириновский, который, как и юбиляр, родился в Казахстане, произнес в его честь отличный тост.

— Это хозяин, вождь, наставник, продюсер — всё вместе в одном человеке. Он смог сделать то, чего не сделал никто другой для российского шоу-бизнеса, — сказал своему другу Владимир Вольфович.

На десерт гостям подали огромный торт с черной глазурью и фигуркой Кощея Бессмертного. Алибасов проткнул сказочного злодея ножом, вызвав бурные аплодисменты собравшихся, после чего его окунули лицом прямо в торт.

Алибасов с тортом на лице и Барановская
С лицом, испачканным тортом, юбиляр вышел на сцену. Фото: Instagram

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Торт в лицо и помолвка: яркие дни рождения Алибасова
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