Анна Калашникова об отравлении Алибасова: «Далеко не все подобные инциденты заканчивались трагично»

Телеведущая, певица, модель тоже очень переживает за здоровье известного продюсера и жалает ему скорейшего выздоровления!

Несколько часов назад я была шокирована новостью: российские СМИ сообщили сначала о смерти, а затем о коме легендарного продюсера и моего хорошего знакомого Бари Каримовича Алибасова. Несмотря на то, что последнюю информацию нельзя назвать хорошей, у меня все же немного отлегло от сердца. Теперь у Бари Каримовича есть шанс пойти на поправку.

Однако это происшествие вызвало большой резонанс. «Что же пошло не так и почему столь известный человек, как Алибасов, вдруг оказался на больничной койке?» Сейчас этими вопросами задаются десятки людей. Как объясняет окружение творца, виной всему стало плохое зрение продюсера, который по ошибке выбрал не ту бутылку и вместо сока выпил концентрированный раствор для чистки труб!

«Нелепость», — скажут многие. Но я хочу отметить , что подобный случай отравления этим средством далеко не единичный. За последние пару лет в новостной ленте я уже встречала с десяток подобных инцидентов с тем же самым очистителем. К счастью, далеко не все случаи закончились летальным исходом.

Например, 58-летний ростовчанин в 2012 году случайно перепутал бутылку «Крота» с минералкой. Мужчина получил серьезные ожоги пищевода , однако сумел выжить. А житель Самары в 2015 не только сумел сохранить жизнь, но и даже нашел в себе силы на судебную тяжбу с крупным гипермаркетом, где и приобрел «жидкость» .

Что самое удивительное, данный очиститель продавался почему-то в отделе с соками в канун Нового Года. Так что жертв могло бы быть и больше. Но, Слава Богу, обошлось. Что же до бутылки, то она привлекла внимание парня яркой упаковкой цвета черной смородины и запахом апельсина. Сейчас оба «невнимательных» жителя России относительно здоровы, но в связи с повреждениями пищевода им пришлось сесть на пожизненную диету.

В связи с этой статистикой, мне и Бари Каримовичу хочется пожелать огромного здоровья и успехов. Он всегда был очень и очень сильным человеком, всегда умевшим справиться с трудностями. Первооткрывателем, подаривший России самый первый и популярный бойзбенд страны. Великим умом и гениальным комбинатором. Я надеюсь и верю, что ему и в этот раз хватит внутренних сил и смелости со всем справиться. Тем более сейчас — в свой день рождения!

Я рада, что он, наконец, женился на женщине, которую любил всю жизнь – легендарной актрисе Лидии Федосеевой-Шукшиной, недавно стал дедушкой. Мне кажется, было бы не очень справедливо лишать его счастья.

Группа «На-На» до сих пор востребована, у них масса поклонниц и я уверена, что участники коллектива буквально осиротеют, если лишатся любимого наставника и продюсера.