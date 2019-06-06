С днем рождения, Бари Алибасов!

Сегодняшняя ночь стала для композитора и продюсера Бари Алибасова особенной. 6 июня 1947 года в семье Алибасовых родился сын, а ровно 72 года спустя ему пришлось сражаться за свою жизнь в отделении токсикореаниматологии НИИ им. Склифосовского. И сегодняшнюю битву этот неугомонный человек выиграл!

Впрочем, выигрывал Бари всегда. С самого детства его невозможно было заставить заниматься чем-то, что не доставляло ему самому удовольствия. Его выгнали из комсомола – не беда. Несколько раз выгоняли из школы – да и ладно! Единственное, о чем он жалел – потеря доступа к школьному хору и концертной деятельности.

В школу его возвращали, не бросать же советского ребенка на произвол судьбы! И все начиналось по-новой: хор, ансамбль, концертные агитбригады, разъезжающие по окрестным селам…

Потом было скучное поступление в строительно-дорожный институт. И быть бы Бари архитектором или инженером-строителем, но тут грянула армия.

Пусть не говорят, что армия ломает судьбы. Армия – это просто дорожная развязка: повернешь правильно и перед тобой прямая ровная дорога. Бари повернул правильно: через полгода после призыва он уже служил в ансамбле песни и пляски Среднеазиатского военного округа. А еще чуть позже создал при штабе ПВО ансамбль «Задор».

Через пару лет после «дембеля» поступил в музыкальное училище, но тут организовалась группа «Интеграл» и стало не до учебы. Ну, как организовалась… Воссоздалась будто Феникс из пепла. В 1966 году «Интеграл» был собран впервые, а когда Бари пошел в армию, все развалилось. По возвращении из армии Алибасову удалось собрать ее снова. Проект был удачным, группа просуществовала 22 года.

В 1989 году «Интеграл» изжил себя и был распущен. Пришло время молодым скакать по сцене. Алибасов объявил грандиозный кастинг в свежесоздающуюся мальчуковую группу «На-На». Группа стала мегапопулярной с момента ее первого появления на публике.

Смелые и эпатажные номера, молодые симпатичные красавцы с шикарными телами и улыбками – «На-На» не могли не стать секс-символами своего времени. Бари стал первым, кто сделал ставку на молодость и откровенную сексуальность. И ставка сыграла! В стране, где, как утверждалось, не было секса! Такого успеха не знали даже «Битлз»!

На Бари Каримовиче лежало все: и создание шоу, и гастроли, и режиссура шоу-программ, и написание песен, и съемки рекламы и фильмов о группе. Без этой бешеной и непривычной для своего времени раскрутки у «нанайцев» не было бы такого сумасшедшего успеха.

Но почуявшего славу Алибасова было не остановить. Он не отлынивал сам, но и не давал продыху никому. Он знал, где взять ключ к успеху, и сам был им для других. По крайней мере, для «нанайцев» он им является вот уже целых 30 лет.

Сегодня, в день рождения Бари Алибасова не будет громкой вечеринки. Но, уверены: за здоровье этого неутомимого весельчака многие поднимут бокалы.

Мы знаем, что вам плохо, тяжело, но держитесь, Бари Каримович! Огромное количество народа сейчас переживает за вас и желает вам победить в этой битве за жизнь.