Билан ответил на самый популярный вопрос о личной жизни

Многочисленные поклонники хотят знать о жизни Димы Билана практически все. Поэтому, когда певец объявил в соцсети, что готов ответить на любые вопросы, фанаты завалили его сообщениями. Почитатели звезды интересовались, как проходило его детство, какие отношения у него с родными, как представляет жизнь в будущем.

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Многих, конечно же, беспокоит вопрос о личной жизни артиста. Подписчики Димы в в Instagram осведомились, собирается ли Билан жениться, не обошлось и без совсем уж нескромного вопроса о том, занимается ли артист сексом.

«Есть, просто я не пихаю его во все посты. Люблю, умею, практикую», – откровенно ответил 37-летний исполнитель.

Что касается семьи, пока обзаводиться женой и потомством звезда не планирует, нынешний образ жизни Билана полностью устраивает.

По просьбе почитателей певец поделился и своими романтическими воспоминаниями. Он вспомнил, как в юности, еще в девяностых, с ним случилась незабываемая любовная история. Дима был влюблен в девушку, учившуюся на класс старше. Одним из самых романтических моментов в этих отношениях были поцелуи в заброшенном парке аттракционов.