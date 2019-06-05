Врач-токсиколог: «У Алибасова могут начаться проблемы с почками»

Медик считает, что такой исход возможен, если кислота попала в кровь.

Главной новостью этого дня в России стал несчастный случай, произошедший со знаменитым продюсером Бари Алибасовым. 71-летний основатель группы «На-На» вечером 4 июня был доставлен в НИИ имени Склифосовского после того, как по ошибке выпил жидкость для очистки труб, приняв ее за сок.

Сообщается, что сейчас Бари Каримович находится в отделении токсикореанимации, его состояние оценивается как стабильно тяжелое. Медики диагностировали у него четвертую степень ожога желудка, при этом продюсер остается в сознании, дышит самостоятельно и даже пытается шутить.

О том, чем опасны подобные отравления и какими могут быть их последствия, порталу Teleprogramma.pro рассказал Виктор Васильевич Шилов, руководитель отдела токсикологии и психореабилитации Санкт-Петербургского НИИ скорой помощи им. Джанелидзе.

Главный риск — сужение пищевода из-за рубцов

По словам врача, химический ожог – вещь опасная и без последствий тут не обойдется.

«После ожога на пищеводе образуется рубец, в связи с чем пищевод может сузиться. Если он будет очень узким, его придется либо хирургически расширять, либо каким-то другим способом, там есть методики. Чтобы он сам мог питаться», — рассказал эксперт.

Он добавил, что в подобных случаях часто имеется еще один риск.

«Если там кислота была, то она могла попасть в кровь и могут быть осложнения со стороны почек».

К счастью, об этом пресс-служба НИИ им. Склифосовского ничего не сообщала, а потому мы можем надеяться на то, что у Бари Каримовича такой проблемы нет и в ближайшее время он сможет вернуться к своей обычной жизни.

«На восстановление в таких случаях может потребоваться месяц. На протяжении этого времени медики будут проводить процедуры, которые призваны снизить риск сужения пищевода», — сказал Виктор Васильевич.

Он добавил, что на протяжении некоторого времени Алибасову придется питаться только через зонд, но вскоре всё заживет и он сможет есть самостоятельно. Голос к мужу актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной тоже скоро вернется.

«Голос восстановится, как только спадет отек».

Продюсера могли отравить?

Поклонники продюсера, тем временем, не верят, что он мог случайно выпить ядовитое вещество. Они строят теории относительно того, что Бари Каримовича кто-то отравил, специально подсунув ему средство для очистки труб.

«Вы обязаны выкарабкаться! И после пересмотреть всех гостей, всех людей, которые были вхожи в ваш дом! Кто мог налить в стакан этот яд? Подобные вещи всегда хранятся в определённых местах и используются очень редко, особенно, если ремонт в квартире сделан только что! Не уверена, что вы не имеете каких-то завистников! Будьте здоровы, пожалуйста! Вы нужны добрым людям! Пересмотрите всех, с кем вы общались в последнее время и впускали в свой дом, в том числе и домработницу… Выздоравливайте!» — пишет одна из подписчиц продюсера в комментариях к его последнему посту в Instagram.

Актер Станислав Садальский пошел дальше: он уже назвал возможного отравителя бессменного руководителя «На-На». По его словам, это может быть внучка Лидии Федосеевой-Шукшиной.

Подобные теории, впрочем, вряд ли достойны внимания, ведь близкие Алибасова рассказывают, что он сам собирался чистить трубы, но на что-то отвлекся и последствия его невнимательности оказались печальными.