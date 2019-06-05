Андрей Разин: «Я готов организовать сбор средств на лечение Алибасова»

Российский политик и музыкальный продюсер также считает, что с Бари Каримовичем произошел несчастный случай. Версия с отравлением - бред.

Несчастный случай, который 4 июня произошел c музыкантом Бари Алибасовым (продюсер перепутал бутылки и вместо сока выпил средство устранения засора в трубах. — Прим. ред.), обрастает слухами. Актер Станислав Садальский высказал версию, что Алибасов не случайно перепутал бутылки, а его умышленно пытались отравить. И сделали это якобы родственники жены музыканта, актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной.

Коллега и друг Алибасова, продюсер Андрей Разин, прокомментировал слухи корреспонденту портала Teleprogramma.pro Екатерине Нестеренко.

«Не хотелось бы в это верить»

Разин считает, что версия Садальского не состоятельна. Продюсер полагает, что родственники Федосеевой-Шукшиной гуманные люди и они не могли бы пойти на такой шаг.

«Я вообще в ужасе! Я считаю, что это несчастный случай. Но Стас Садальский высказал свою версию, что это могло быть умышленное отравление. Не хотел бы в это верить, потому что я знаю семью Шукшиных именно с хорошей стороны. Произошедшее меня шокировало. Я, находясь на гастролях в Сочи, понимаю, что сейчас переживают жена, сын и весь коллектив группы «На-На»», — прокомментировал Разин.

«Сегодня страна молится за здоровье Бари»

Андрей Александрович назвал травмы, который Бари Каримович получил в результате сильнейшего ожога, «не совместимыми с жизнью» и поблагодарил врачей, благодаря которым Алибасов может продолжать бороться за свою жизнь.

«Мы с Бари очень давно работаем — с 1984 года в Саратовской филармонии. Вы все знаете, что Бари Каримович меня когда-то взял на работу помощником режиссера группы «Интеграл» и у меня началась карьера с его подачи.

Он — великий продюсер, организатор, авантюрист и музыкант. Бари всегда старался быть на высоте. Когда я сделал группы «Ласковый май», «Мираж» и стал пользоваться громадным успехом, он мне сказал: «Ты уничтожил рок». И я ему тогда сказал: «Бари, думай, как я», и он создал группу «На-На». Группу, которая стала очень популярной в нашей стране.

Сегодня страна молится за здоровье Бари. Завтра, 6 июня, у него день рождения. Я очень благодарен нашим врачам, которые делают все возможное, чтобы Бари мог бороться за свою жизнь. Мое обращение от всей группы «Ласковый май», от Юры Шатунова и всех ребят: «Скорейшего выздоровления, Бари»», — заявил продюсер.

«Мы готовы призвать на помощь всех музыкантов и артистов»

Разин отметил, что сделает все возможное, если Бари Алибасову потребуются деньги на лечение:

«Однажды мы ему помогали, когда он погорел (в 2011 году у Бари Алибасова сгорела квартира в центре Москвы. — Прим. ред.). Инициатором сбора средств был я. Группа «Ласковый май» тогда перечислила на помощь ему 150 тысяч (валюту Разин не уточнил. — Прим. ред.).

Мы сегодня готовы призвать всех музыкантов, всех артистов на помощь величайшего, одного из главных продюсеров Советского Союза и Российской Федерации и сделать все возможное, чтобы Бари поправился и был жив», — подытожил Андрей Александрович.