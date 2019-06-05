«Федосееву-Шукшину откачивали»: жена Алибасова тяжело переживает трагедию

После случившегося с продюсером, медицинская помощь потребовалась и его супруге Лидии Федосеевой-Шукшиной.

Порталу Teleprogramma.pro стало известно, что сейчас происходит с музыкантом Бари Алибасовым. Близкие продюсера говорят, что состояние тяжелое, но насколько все плохо — удалось выяснить нашему корреспонденту Екатерине Нестеренко.

После того, как Алибасов сделал глоток из бутылки со средством для прочистки труб, у него пропал голос. Сейчас музыкальный продюсер не может сказать ни слова, хотя он находится в сознании и прекрасно понимает, что с ним происходит. Об этом порталу Teleprogramma.pro рассказала близкая подруга Бари Каримовича, звездный диетолог Марият Мухина.

«Шукшину вчера откачивали»

По словам Марият, в том что Бари сам занимался прочисткой труб, нет ничего удивительного. Она называет его хозяйственным мужчиной, который мог не только трубы прочистить, но и постелить ковролин. А вот то, что Лидия Шукшина сейчас находится заграницей — выдумки журналистов.

«Все случилось после обеда. Бари занимался прочисткой труб в душевой кабине, а Лидия Николаевна уехала по делам, поэтому он был дома один. Алибасов очень любит лимонад и сладкие напитки. Мы его контролируем и помощники тоже не дают пить газировку, а вот тут он втихаря решил лимонада хлебнуть. Он просто перепутал бутылки. Сделал глоток, а это же кислота! Одного глотка достаточно, чтобы получить серьезные поражения пищевода, желудка и верхних дыхательных путей. У него ожоги четвертой степени. После случившегося Шукшину саму вчера откачивали. Ей было плохо, потому что в ее семье случилась трагедия.

Это несчастье — чистая случайность, такие бытовые вещи могут произойти с каждым человеком из-за элементарной неосторожности», — прокомментировала порталу Teleprogramma.pro Марият Мухина.

«Голоса у него нет»

По словам собеседницы портала Teleprogramma.pro, медики делают все возможное, чтобы Бари Каримович остался жив. Марият верит, что так и будет.

«У него хорошее здоровье и я думаю, что он выживет. Состояние тяжелое и к нему не пускают. Хотя Лидия Николаевна к нему прорвалась. Она в Москве, она рядом. Сейчас врачи делают все возможное и соваться туда нет смысла. Это наш федеральный реанимационный центр, институт Склифосовского.

Там очень серьезные сотрудники подключены к его лечению. Он сейчас в сознании. Все понимает, дышит самостоятельно, но голоса у него нет. Бари не может говорить из-за ожога дыхательных путей», — рассказала подруга музыкального продюсера.

«На стадии промывания у него пошла кровь»

Скорую помощь для Бари вызывал его помощник, которому музыкант позвонил сразу после рокового глотка из оранжевой бутылки. Тогда он еще мог говорить, однако последствия отравления и ожога развивались стремительно.

«Скорая» сделала все возможное, чтобы предотвратить осложнения. Помощь приехала мгновенно. Ему сделали промывание, поставили капельницу, но уже на стадии промывания стало понятно, что ситуация тяжелая, потому что шла кровь.

День рождения Бари (6 июня Алибасову должно исполнится 71 года — Прим. Ред) собирался отмечать в компании близких людей. В этот раз, к сожалению, у нас все это будет проходить в больнице, если нас еще пустят. В реанимацию никого не пропускают. Нам сказали, что на этой неделе вообще не приезжать, потому что это самый тяжелый период, когда человеку нужно постоянно оказывать помощь, чтобы не было осложнений и восстановить слизистую.

После выздоровления ему придется придерживаться диеты и продолжать серьезное лечение, потому что могут быть затруднения работы пищевода, затруднения с глотанием. То есть придется постоянно наблюдаться и лечится у гастроэнтеролога. Это ужасная трагедия и ужасные последствия», — подытожила звездный диетолог.