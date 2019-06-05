Владимир Левкин: «Алибасов сейчас находится в здравом уме»

Бывший участник группы «На-На» отметил, что трагедия с Бари Каримовичем произошла накануне его дня рождения.

До сих пор состояние продюсера Бари Алибасова, который 4 июня попал в больницу с сильнейшим отравлением и ожогами, вызывает опасения у медиков. Состояние тяжелое, но близкие и друзья музыканта верят, что он пойдет на поправку.

Напомним, Алибасов сделал глоток из оранжевой бутылки, в которой находился раствор для прочистки труб. Музыкант перепутал химическую жидкость с соком из-за плохого зрения.

Бывший вокалист группы «На-На» Владимир Левкин в разговоре с корреспондентом портала Teleprogramma.pro Екатериной Нестеренко отметил, что Алибасов попал в больницу накануне своего дня рождения.

«Он в здравом уме, лежит в реанимации»

После ухода Левкина из группы он поддерживал с Алибасовым только формальные отношения, но новость о госпитализации бывшего наставника его расстроила:

«Я слышал, что произошло с Бари Каримовичем. Я переживаю за любого человека в этом мире. Мне не хочется, чтобы люди умирали.

Я вчера еще узнал, что он перепутал бутылки. Такое бывает, человек в возрасте. Как мне сказал Политов (имеется в виду действующий участник группы «На-На» Владимир Политов. — Прим. ред.): «Он в здравом уме и лежит в реанимации». И слава богу! Я думаю, что откачают. У нас хорошие медики», — считает Левкин.

«Завтра Алибасову исполнится 72 года»

Трагическая случайность, которая поставила под угрозу жизнь Бари Алибасова, произошла практически накануне его дня рождения: 6 мая продюсеру исполнится 72 года.

«Завтра я поздравлю Бари Каримовича с днем рождения. А он поздравит меня, потому что у нас дни рождения в один день и мы обычно поздравляем друг друга», — отметил исполнитель.

Портал Teleprogramma.pro желает Бари Алибасову скорейшего выздоровления. Мы следим за состоянием здоровья музыкального продюсера.