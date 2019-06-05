Почему Бари Алибасов расставался с любимыми женщинами

В Москве экстренно госпитализировали Бари Алибасова — у известного продюсера, «папы» группы «На-На», диагностировали химическое отравление. Очень переживаем за музыканта и желаем ему скорейшего выздоровления!

Имя Бари Алибасова в нашей стране знакомо даже людям, далеким от мира шоу-бизнеса. Песни «На-На» в свое время звучали в каждом доме, этот проект стал невероятно успешным, будто Бари Каримович прикоснулся к нему волшебной палочкой.

Вырос в многодетной семье

Бари Алибасов родился 6 июня 1947 года, в Казахстане, в многодетной семье. Как и всем детям того времени, ему приходилось много времени посвящать домашнему хозяйству: маленький Бари пас коров, работал в огороде и во дворе, ухаживал за птицей… Впрочем, главным воспоминанием его детства осталась дружная семья, которая считалась среди соседей образцовой: никогда никаких ссор и скандалов никто не слышал.

Став подростком, Бари внезапно почувствовал тягу к свободе — начал прогуливать школу, уходил из дома на два-три дня… Вместе с тем в нем начала просыпаться любовь к творчеству — юноша, наделенный организаторским талантом, сумел создать школьный драмкружок и поставить спектакль.

Став старше, Бари организовал музыкальный ансамбль, он хорошо пел и играл на ударных. Коллектив приглашали выступать в соседние села и города.

Женился сразу после школы

Бари Каримович никогда не скрывал своей личной жизни — наоборот, он умело использовал эту информацию для пиара самого себя и своих музыкальных проектов.

В первый раз он женился в 18 лет, сразу после окончания школы. Жена была такой же юной, и обоим казалось, что они будут любить друг друга вечно.

Однако сказка продлилась недолго, и уже спустя три месяца молодые разошлись. Видимо, просто оказались не готовы к серьезным отношениям.

В следующий раз избранницей 30-летнего Бари стала девушка, которая была моложе на 12 лет. Потом Бари Каримович признавался, что эта юная особа изменила ему, причем с его же другом, но расстался он с ней не поэтому, а из-за другой измены — духовной.

Девушка имела неосторожность пожаловаться на мужа в партком. Тогда к такому средству прибегали жены, страдавшие от пьянства и измен супругов. Жена Алибасова поставила ему в вину то, что он допоздна пропадал на работе и приводил в дом товарищей. Алибасов получил выговор, после чего расстался с женой, не сумев простить «духовной измены».

Третий и четвертый браки разрушили частые разъезды Бари

Еще два брака Алибасова просуществовали недолгое время. Третья жена жила в Саратове, продюсер — в Москве, и жизнь на два города не способствовала укреплению чувств.

А от четвертой жены ему приходилось часто уезжать на гастроли, и она скоро устала от такой жизни: ей не хотелось постоянно «сидеть у окошка» и ждать мужа.

Имена своих первых четырех жен Алибасов никогда не называет — он утверждает, что эти женщины ничего особенного в его жизни не значили.

А вот Елена Уронич, с которой он прожил в гражданском браке два года, хотя так и не заключил с ней официальный брак, подарила продюсеру сына. Мальчик родился в 1985 году, его назвали Бари. В первые годы его жизни Алибасов был слишком занят, чтобы заниматься воспитанием наследника, но когда Бари подрос, Алибасов-старший забрал его из Саратова в Москву.

В пятый раз продюсер заключил официальный брак, когда ему было уже за шестьдесят. Актриса Виктория Максимова, очаровательная блондинка, годилась ему во внучки — девушке на тот момент было всего 26 лет. Она работала пиар-директором Алибасова.

Законная жена вскоре родила Бари Каримовичу сына. Счастливый отец назвал мальчика Иваном, но радовался этому событию недолго. Выяснилось, что Виктория изменяла мужу и Иван родился от другого мужчины. Об этом Алибасов узнал одновременно со всей страной, во время передачи Андрея Малахова.

«Старая любовь не ржавеет»

Роман известного продюсера с популярной актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной продолжался четыре года. Их любовь расцвела в 1995 году, на церемонии вручения кинопремии «Ника». Бари Каримович был очарован Лидией Николаевной, и скоро они начали встречаться. Как потом вспоминал Алибасов, это были по-настоящему счастливые годы в его жизни. Потом влюбленные расстались, но все это время продолжали общаться на хорошей дружеской ноте.

И вот совсем недавно, в ноябре 2018 года, неожиданно стало известно: 71-летний Бари Алибасов и 80-летняя Лидия Федосеева-Шукшина поженились! Торжество прошло без лишней шумихи, на церемонию были приглашены только самые близкие. Разумеется, все поклонники творчества Лидии Николаевны и Бари Каримовича от души пожелали им счастья: ведь это так важно — обрести на склоне лет родственную душу, близкого человека.

Мы поздравляем Бари Каримовича с днем рождения, желаем ему скорейшего выздоровления и долгих лет жизни рядом с близкими! Пусть в этом помогут природный оптимизм и душевная молодость, которые сопровождают Алибасова всю жизнь.