Звездные истории Политов из «На-На»: «У Алибасова плохо со зрением, взял и выпил»
Звездные истории

Политов из «На-На»: «У Алибасова плохо со зрением, взял и выпил»

Анастасия Морылева Екатерина Нестеренко

71-летний Бари Каримович перепутал бутылки и выпил средство для очистки труб вместо воды.

Накануне стало известно, что музыкальный продюсер Бари Алибасов попал в больницу с сильнейшим отравлением. Сейчас за его жизнь борются токсикологи Московского городского научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского. 71-летний Бари Каримович перепутал бутылки и выпил средство для очистки труб вместо воды.

В беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro Екатериной Нестеренко, участник группы «На-На» Владимир Политов рассказал о самочувствии музыкального продюсера и выдвинул гипотезу, как такое могло произойти.

«Без очков он плохо видит»

Состояние Бари Алибасов: последние новости
В день ЧП Алибасов был дома один. Фото: globallookpress.

«В этот день Алибасов был дома один. Он захотел пить, но без очков очень плохо видит. Ну возраст уже, у него плохое зрение. Стоит бутылка оранжевого цвета. Он подумал, что это сок. Взял и хлебнул.

Бари Каримович сразу понял, что что-то не так. Он сразу же позвонил своему помощнику, тот вызвал скорую помощь. Медики приехали быстро и оперативно оказали помощь», – пояснил Политов.

Состояние Бари Алибасов: последние новости
Сейчас за жизнь музыкального продюсера борются медики. Фото: globallookpress.

«Состояние тяжелое. К вечеру станет что-то понятно»

По словам исполнителя, к Алибасову до сих пор никого не пускают, поэтому участники группы «На-На» не видели своего продюсера и наставника. Но они надеются, что к вечеру 5 июня информация о самочувствии Бари Каримовича станет более обнадеживающей.

Состояние Бари Алибасов: последние новости
Вечером 5 июня друзья Алибасова ждут положительных новостей о его самочувствии. Фото: globallookpress.

«В больницу мы поедем завтра, нас пока туда не пускают. Помощник Бари Каримовича, который и вызывал скорую помощь, находится на связи с врачом, поэтому мы держим с ним связь, чтобы быть в курсе. Врач говорит, что он в очень тяжелом состоянии. Пока про операции речи не идет, он в реанимации под наблюдением врачей. К вечеру станет что-то понятно», – подытожил певец.

В продюсерском центре Бари Алибасова пока не дают комментариев:

«На данный момент, ситуация тяжелая. Он в реанимации», – пояснили в офисе.

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Политов из «На-На»: «У Алибасова плохо со зрением, взял и выпил»
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