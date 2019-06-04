Нюша объяснила слова Крида об их расставании «внутренними комплексами»

Певица Нюша стала гостем Татьяны Мингалимовой на ее YouTube-канале «Нежный редактор». Журналистка пообщалась с певицей на разные темы — о шоу «Голос. Дети», ситуации в семье, отношениях с отцом. Не могла ведущая не спросить о ее романе с Егором Кридом и истинных причинах их расставания.
Мингалимова напомнила, что во многих интервью музыкант упомянул, что пара рассталась из-за разного материального статуса, а также из-за того, что якобы семья Нюши не одобряла их отношения.
Нюша сказала, что для нее любовь — важнее всего. Если есть настоящие чувства, то никакие другие преграды, в том числе финансовое положение партнера, не имеют большого значения. Однако то, что Крид называет в качестве причины их расставания именно это, Нюша объяснила его «внутренними комплексами».
Со своей стороны, 28-летняя певица пояснила, что у них были «разные ценности».
«У него были другие ценности на тот момент,и мы не могли найти общий язык», — сказала Нюша Татьяне Мингалимовой.
Сейчас в личной жизни поп-звезды все хорошо. Она замужем за главным советником президента Международной федерации студенческого спорта Игорем Сивовым, а в ноябре прошлого года Нюша родила дочь.