Леди Гага и Брэдли Купер могут тайно крутить роман

Поклонники подозревают, что актер и певица неспроста «разбежались» со своими предыдущими пассиями

После того, как в 2018 году на экраны кинотеатров всего мира вышел фильм «Звезда родилась», главные роли в котором исполнили Брэдли Купер и Леди Гага, поползли слухи о том, что у этих двоих роман. И многие их поклонники уверены в этом до сих пор.

«Ты сидишь в течение 2 часов и 14 минут на «Звезда родилась», смотришь, как они играют эту прекрасную историю любви, и после этого будешь говорить, что Леди Гага и Брэдли Купер не влюблены друг в друга? Повзрослей, брат», — пишет один из фанатов.

Да, всё это было лишь слухами, потому как оба героя этого экранного романа были не свободны – у Леди Гаги на пальчике сверкало массивным бриллиантом кольцо, подаренное ей Кристианом Карино по случаю помолвки, а Брэдли дома ждали русская супермодель Ирина Шейк и маленькая дочка Лея. Но сейчас всё поменялось и разговоры о любовной связи, вероятно, вспыхнут с новой силой.

Портал Teleprogramma.pro решил собрать все факты воедино и попытаться понять, вместе Леди Гага и Брэдли Купер, или всё же нет.

Публичное признание в любви на вручении «Оскара»?

Фильм «Звезда родилась», как вы наверняка помните, оказался в числе номинантов на премию «Оскар» за самую лучшую песню. И тот момент, когда Леди Гага с Брэдли Купером вдвоем поднялись на сцену кинотеатра Dolby в Лос-Анджелесе, стал одним из самых ярких и запоминающихся моментов того вечера.

Гага была в роскошном черном платье с открытой спиной, на ее партнере прекрасно сидел черный костюм. Когда во время исполнения песни Shallow актер сексуальной походкой подошел к фортепьяно и сел рядом с ней, весь зал застыл в ожидании: что же случится дальше.

Они пели дуэтом, и касались лбами друг друга, а затем встретились глазами. Каждый, кто это видел, был готов поклясться, что между ними присутствует сумасшедшая химия, и всё происходящее можно считать публичным признанием в любви. Не исключено, что об этом же подумала сидевшая в первом ряду Ирина Шейк, хотя она, соблюдая нормы приличия, улыбалась и старательно аплодировала артистам.

Купер и Шейк: «Отношения на волоске»

Русская модель Ирина Шейк и актер Брэдли Купер начали встречаться в апреле 2015 года, вскоре после того, как девушка рассталась с футболистом Криштиану Роналду. 21 марта 2017 года у них родилась дочь — Лея де Сьен Шейк Купер.

Со стороны они казались счастливой парой, однако в начале июня выяснилось, что это лишь внешняя сторона. На самом деле модель и ее парень часто ссорятся и остаются вместе исключительно ради дочки.

«Никто из них двоих не счастлив. Отношения висят на волоске», — рассказал журналистам друг семьи.

И тут все с двойной силой заговорили об интрижке между Брэдли и Стефани (так на самом деле зовут его партнершу по фильму «Звезда родилась»). Мол, вот она, истинная причина ссор между родителями маленькой Леи – папаша загулял.

Помолвка с Карино расторгнута

А певица, тем временем, уже в феврале 2019 года оказалась свободна как ветер. На протяжении двух лет она встречалась с музыкальным продюсером Кристианом Карино, который старше ее на 17 лет, и в прошлом году даже согласилась стать его женой.

Никто не знает, что стало причиной размолвки между ними, но точнехонько перед церемонией вручения «Оскара» помолвку расторгли. Леди Гага долго отказывалась говорить на тему расставания с женихом и лишь в это воскресенье, перед тем, как исполнить песню Someone to Watch Over Me на концерте в Лас-Вегасе, она нарушила молчание.

«В прошлый раз, когда я пела эту песню, у меня на пальце было кольцо. Так что сейчас все будет по-другому», — сказала певица.

Теперь они, наконец, будут вместе?

Напомним, что ни Стефани, ни ее партнер по фильму никогда не подтверждали факт наличия между ними близких отношений. Певица лишь называла Брэдли «настоящим другом».

Поклонники, мечтающие о том, чтобы они были вместе, полагают, что если роман есть, то он еще какое-то время будет оставаться тайной. Если же он до сих пор не начался, то скоро начнется, ведь люди, на которых длительное время пытаются вину за что-то, чего они не делали, зачастую делают это назло всем обвинениям.

Мы продолжаем следить за новостями и надеемся, что Леди Гага и Брэдли Купер в скором будущем дадут понять, имеют ли их расставания с возлюбленными одну общую причину.