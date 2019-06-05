Личная жизнь Барбары Брыльски: измены и служебный роман

Впрочем, сама она говорила, что на самом деле родилась 29 мая, а мама записала ее неделей позже, потому что нужно было соответствовать правилам, установленным гитлеровцами, — как раз в те дни они заняли польский городок, в котором жила семья Барбары.
Она была худенькой и застенчивой
Барбара родилась в 1941 году, и на годы ее детства выпали все лишения военных и послевоенных лет. Мама зарабатывала на жизнь шитьем, отец был слесарем. Несмотря на бедность, девочку воспитывали в строгости, поэтому, став подростком, она отличалась от своих подруг застенчивостью, порой переходящей в закомплексованность.
Однажды в школу, где училась Бася, приехали кинематографисты. Им нужна была девушка для роли в новом фильме «Галоши счастья». Красивых школьниц было много, но киношники обратили внимание именно на Барбару – в 15 лет она уже поражала воображение идеальной фигурой и правильными чертами лица.
Хотя роль оказалась совсем небольшой, этот опыт помог Басе поверить в себя и раскрепоститься. Она перестала стесняться своей худобы, стала делать прически, как у Брижит Бардо, и даже подписываться стала инициалами, как знаменитая актриса, — «Б. Б.».
Ян Боровец — вышла замуж, чтобы избавиться от родительской опеки
17-летняя Барбара, утомленная строгостями в семье, мечтала вырваться из дома. К тому времени она уже училась в театральной студии. Однажды она познакомилась с 23-летним красавцем: Ян Боровец серьезно занимался математикой. Он сразу влюбился в юную Басю, а она, решив, что в качестве жены сможет делать все, что захочет, согласилась на этот брак.
Но все с самого начала пошло не так. Ян потребовал, чтобы она бросила заниматься театром и сидела дома. Барабара, тоже влюбленная в молодого красивого математика, поначалу подчинилась. Но спустя год не выдержала жизни «под домашним арестом» — вернулась в театральную студию и с головой окунулась в богемную жизнь.
Ежи Зельник – служебный роман
Мир кино предполагал флирт и интрижки, и Барбара не стала противиться зову сердца, когда повстречалась на съемках фильма «Фараон» с актером Ежи Зельником. Об их романе мгновенно начали судачить, скоро информация попала в газеты. Зрители с нетерпением ожидали фильма, им интересно было увидеть на экране тех, о чьих любовных отношениях кричали СМИ.
Узнал обо всем и муж. Но он постарался закрыть глаза на измену Барбары – не хотел ее терять. «Фараон» вышел на экраны, у билетных касс была давка – все хотели посмотреть фильм. А Ежи Зельник вскоре бросил Барбару.
Слободан Дмитриевич – Барбара не понравилась его родителям
После «Фараона» Брыльска стала невероятно популярной актрисой. Режиссеры наперебой приглашали ее в свои фильмы, ведь ее имени на афише было достаточно, чтобы привлечь зрителя. Снимаясь в фильме «Белые волки», актриса познакомилась со Слободаном Дмитриевичем. Этот югославский актер отличался удивительной красотой и аристократичными манерами.
Потеряв голову, Барбара развелась с мужем и стала ждать от Слободана предложения руки и сердца. Она была готова навсегда оставить кино ради семейного счастья. Молодой человек решил сначала представить девушку своим родителям. И те «забраковали» польскую красавицу – их сын, по мнению родителей, был достоин большего, чем разведенная актриса.
Людвиг Космаль: изменял, но был ей дорог
Сердце Барбары было разбито. Чтобы помочь ей забыть вероломного югослава, друзья познакомили ее с положительным мужчиной. Людвиг Космаль работал врачом-гинекологом, и этот брак продлился 18 лет, принеся Барбаре какую-то болезненную зависимость. Она не могла без Людвига – даже после того, как узнала о его многочисленных изменах.
Чтобы снова стать привлекательной в глазах мужа, Барбара согласилась сняться обнаженной в картине «Анатомия любви». И ее план сработал: Людвиг, казалось, заново влюбился в жену, их отношения наладились, и в 1973 году на свет появилась долгожданная дочь. Правда, сначала Людвиг не признал девочку своей, утверждая, что жена родила от любовника – партнера по «Анатомии любви» Яна Новицкого.
Барбаре пришлось долго и унизительно оправдываться, доказывая, что она была верна мужу. Наконец, его удалось убедить, и Людвиг назвал девочку в честь жены – Басей.
«Ирония судьбы» и крутой поворот в судьбе
После потрясающего успеха фильма Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» Барбара Брыльска стала в СССР самой популярной и любимой актрисой, она даже получила – первой из иностранных артисток – государственную премию в размере 10 тысяч рублей, что было очень крупной суммой.
Однако в Польше были категорически против ее съемок у советского режиссера, рубли ей ввозить в страну запретили. На Барбару ополчился весь кинематографический мир Польши. Ее перестали снимать, наказывая за своеволие.
Развод и трагедия всей жизни
Людвиг, между тем, продолжал изменять жене, к этому добавилась его страсть к алкоголю. Потеряв терпение, Барбара решила его бросить, когда вдруг узнала о своей новой беременности. Несмотря на возраст – 42 года – и протесты мужа, Барбара все-таки в 1982 году родила мальчика, назвав его Людвигом.
Правда, основные заботы о малыше легли на плечи старшей сестры. Маме не хватало времени – она все-таки развелась с мужем, снова начала активно сниматься, попутно крутя ничего не значащие романы… Дочь Бася к тому времени превратилась в сказочную красавицу.
Ее карьера модели и актрисы развивалась стремительно – девушку приглашали работать в страны Европы, в США, Японию. И, вероятно, она бы стала очень успешной и знаменитой, если бы не роковая авария. Гибель 20-летней дочери в автокатастрофе потрясла Барбару. Актриса чувствовала свою вину, не прощала себе того, что уделяла Басе мало внимания. Однако ничего вернуть уже было нельзя, а рядом подрастал сын, которому она была нужна. Благодаря этому пониманию актриса через какое-то время вернулась к жизни, хотя скорбеть по дочери продолжает до сих пор.
Сегодня, несмотря на почтенный возраст, Барбара Брыльска остается такой же привлекательной, как в молодости. Правда, снимается она уже редко, хотя ее продолжают приглашать кинематографисты не только Польши, но и других стран. Барбара предпочитает проводить время в обществе своих внуков, время от времени появляясь на экранах.
А миллионы жителей нашей страны по-прежнему замирают перед телеэкраном каждый Новый год, не сводя глаз с прекрасной Наденьки – героини фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!».