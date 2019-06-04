Звездные истории Лучшая подруга Бузовой: «У Ольги правда появился мужчина!»
Звездные истории

Лучшая подруга Бузовой: «У Ольги правда появился мужчина!»

Анастасия Морылева Екатерина Нестеренко

О новой любви Ольга рассказала на презентации своего нового клипа «Водица». Не все поверили, а зря!

Новость о появлении в жизни Ольги Бузовой возлюбленного — это не шутка и не фантазия певицы. Мужчина действительно есть, и у пары все серьезно! Об этом корреспонденту портала Teleprogramma.pro Екатерине Нестеренко рассказала лучшая подруга Бузовой Мария Погребняк, жена футболиста Павла Погребняка.

«Я за нее очень рада!»

Подруги Бузовой, посвященные в тайну ее личной жизни, хранят молчание: имя таинственного избранника Ольги не называют. Но и скрыть радости от того, что певица в конце концов, возможно, встретила свою любовь, тоже не могут!

«Как подруга Ольги я не могу сказать, кто покорил ее сердце. Я не буду комментировать… Но я за нее очень рада. Она для меня больше, чем подруга. Желаю ей женского счастья», — сказала Погребняк.

С кем встречается Ольга Бузова
Марина Погребняк рада за Олю. Фото: globallookpress.

А пиар-директор Бузовой не в курсе

Как оказалось, один из самых близких людей в жизни Оли — ее пиар-директор Антон Богословский — не знает об изменениях в личной жизни артистки. Он не смог скрыть своего удивления, услышав радостную новость от корреспондента портала Teleprogramma.pro.

«Я вообще не представляю, кем может быть этот мужчина. Это точно не я. Если она не назвала имя, значит, она не хочет, чтобы его знали. Я не слышал этого разговора (имеется в виду пресс-подход, когда Ольга и открыла тайну журналистам. — Прим. ред.). Может, я в этот момент встречал кого-то из гостей: Андрея Малахова или Яну Рудковскую. Вообще ничего не могу сказать по этому поводу», — сказал Богословский.

С кем встречается Ольга Бузова
Пиар-директора Бузова не поставила в известность. Фото: globallookpress.

Оля встретила новую любовь песней про старую?

Напомним, что Бузова рассказала о личной жизни на презентации своего нового клипа «Водица». При просмотре видео кажется, что Оля посвятила песню своей бывшей любви — первому супругу, футболисту Дмитрию Тарасову, с которым она официально развелась в 2016 году.

В ролике показана в художественной обработке семейная жизнь Ольги и ее мужчины. По сюжету, Бузова узнает об измене мужа, но, несмотря на это, она поет: «Я не хотела разводиться».

На презентации клипа можно было увидеть много именитых гостей: певца Григория Лепса, продюсера Яну Рудковскую, телеведущего Андрея Малахова, певца Филиппа Киркорова, певицу Славу, телеведущую Оксану Федорову и многих других:

«Я была на презентации клипа «Водица» Ольги. Приехали всей семьей: с мужем, детьми. Детям тоже очень понравилось видео. Я даже не ожидала, что у Оли выйдет не просто красивый клип, а целый фильм со смыслом. Дрожь по телу от него», — призналась Мария Погребняк.

С кем встречается Ольга Бузова
Кто новый бойфред Бузовой, остается только гадать. Фото: globallookpress.

Кто же это может быть?

Не исключено, что на таком ответственном для Бузовой мероприятии был и ее новый бойфренд. Она сама сказала, что это известный мужчина, которого мы все знаем. Конечно, поклонники стали подозревать футболиста Федора Смолова.

Когда Ольга была героиней программы «Осторожно, Собчак», она призналась, что рассматривает его в качестве потенциального жениха. Да и сам Федор той же Собчак признался, что Оля ему симпатична.

За разъяснениями мы обратились напрямую к Смолову, но он, услышав фамилию Бузовой, бросил трубку. Шифруется? Или не имеет никакого отношения к этой истории?

Подозрения также пали и на комика Тимура Батрутдинова. Недавно певица откровенно поговорила с ним об отношениях. Эфир получился не просто откровенным, а жарким! Но, возможно, звезды пиарят таким образом передачу, которая вскоре выйдет с их участием.

Примечательно, что мама Оли, Ирина Александровна Бузова, сейчас находится в Москве. Может, она прилетела из Санкт-Петербурга, чтобы познакомиться с женихом дочери? Мы ждем новых подробностей!

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Лучшая подруга Бузовой: «У Ольги правда появился мужчина!»
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