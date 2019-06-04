Валерия осудила Алсу за участие ее дочери в «Голос. Дети»

Шестой сезон популярного телешоу «Голос. Дети» закончился, но все до сих пор продолжают обсуждать его итоги.

Напомним, что победила в проекте дочь Алсу Микелла Абрамова. Однако потом выяснилось, что голоса за девочку были «накручены», после чего результаты аннулировали.

Затем Первый канал решил провести второй финал шоу «Голос. Дети». Тогда для всех стало неожиданностью, что к публике вышел Константин Эрнст и объявил всех финалистов программы победителями, включая Микеллу Абрамову.

Ситуацию прокомментировала певица Валерия. По ее словам, знаменитостям не стоит отправлять своих детей на песенные конкурсы.

«Может, вообще не стоит известным артистам, публичным людям отправлять детей вот так на Голгофу», — сказала Валерия в интервью Валерию Манучарову на YouTube-канале «Эмпатия Манучи».

Артистка признала, что у Микеллы Абрамовой действительно есть талант, то Алсу не должна была отправлять ее на телешоу. Ведь получается так, что многочисленные поклонники певицы в любом случае будут голосовать за ее дочь.

«Это неправильно. Должны быть все абсолютно в одинаковых условиях», — добавила Валерия.

Говоря о детских конкурсах, певица отметила, что это изначально плохая затея. Ведь если ребенок победит, то у него может начаться звездная болезнь, а если проиграет, то это может стать душевной травмой на всю жизнь.

Также артистка рассказала Манучарову о семейной жизни с Иосифом Пригожиным. Певица призналась, что порой они ругаются, но исключительно по рабочим вопросам, пишет портал Dni.ru. К тому же Пригожин быстро отходит — это качество особенно ценит в муже Валерия.