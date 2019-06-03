Полина Гагарина оценила танец Екатерины Варнавы и её жениха

Полина Гагарина устроила челлендж для поклонников. Она попросила выложить видео с танцем под её новый хит «Ангелы в танце». Победитель получит поездку в Турцию. Екатерина Варнава решила показать свои умения и записала ролик вместе с женихом и профессиональным танцором Константином Мякиньковым.

«Я все еще таю надежду, что непревзойденная Полина Гагарина заметит меня и возьмет в свою подтанцовку хотя бы в один номер», — пошутила Екатерина Варнава у себя в Instagram.

Константин Мякиньков тоже решил пошутить у себя на странице, но более жестко. «Полина Гагарина, не бери её в балет, она жирная и мы с ней не станцуемся!» — написал жених участницы Comedy Woman.

Полина Гагарина оценила танец Варнавы и её возлюбленного. «Мои любимки. Просто порвали. Катюня, как же ты танцуешь (ну, Костя- то понятно)!» — написала певица. В комментариях подписчики Гагариной начали упрашивать артистку взять Варнаву к себе в шоу-балет.

«Если Катю уволят с Comedy, возьмите её к себе на работу», «А мы ждём Катю в вашей подтанцовке», «Всё, расходимся. Победитель понятен», — написали в комментариях.