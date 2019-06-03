«Не будем меня жалеть!»: Анна Седокова рассказала, почему не вышла замуж в третий раз

Певица родила сына Гектора от бизнесмена Артёма Комарова, который предлагал ей руку и сердце.

Анна Седокова считает себя счастливой женщиной и матерью троих детей. Личная жизнь у певицы никак не может наладиться. У неё был шанс выйти замуж в третий раз, однако в последний момент артистка передумала.

Два года назад Седокова родила сына Гектора. Отец ребенка – бизнесмен Артем Комаров. Недавно певица призналась, что возлюбленный сделал ей предложение и даже выбрал дату свадьбы, но Седокова отказалась от торжества.

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Свой поступок певица объяснила YouTube-каналу «Світське життя». Анна Седокова хотела выйти замуж так, чтобы брак продлился до самой смерти, а не создавать «коллекцию» из бывших мужей. Певица не считает постыдным или странным иметь троих детей от разных браков. Она сравнила себя с Кристиной Орбакайте. Дочь Аллы Пугачевой более удачлива в личной жизни, но также успела несколько раз выйти замуж.

«Мне тридцать шесть лет, у меня трое детей, и я не замужем. Но это не значит, что моя жизнь закончилась, давайте не будем меня жалеть», – сказала Анна Седокова.

Певица поделилась, что ей нравится свобода. Она может ходить на свидания с разными мужчинами и наслаждаться жизнью. Седокова подчеркнула, что не все замужние женщины действительно могут похвастаться счастливой семьей.