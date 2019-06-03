Регина Тодоренко сыграла с шестимесячным сыном на фортепиано

Регина Тодоренко в декабре прошлого года стала мамой. Вместе с Владом Топаловым она воспитывает сына Мишу. Наследник часто мелькает в Instagram звездных родителей, но пара пока не решается показывать его лицо. Мише недавно исполнилось полгода, но телеведущая уже серьёзно взялась за образование сына.

Тодоренко беспокоится, что не сможет быть хорошей мамой. Поэтому уже в раннем возрасте она начала заниматься с сыном английским языком. Теперь телеведущая решила привить ему любовь к музыке. Регина Тодоренко участвовала в украинской «Фабрике звезд», Влад Топалов строит сольную музыкальную карьеру. Поэтому оба родителя занимаются музыкальным образованием малыша.

Регина Тодоренко опубликовала в Instagram видео, как пытается играть в четыре руки с Мишей. Полугодовалый сын уже может сидеть на ногах мамы и немного подыгрывать на фортепиано.

«Попытки играть в четыре руки. Первые звуки, первые шаги в музыке», – прокомментировал Влад Топалов.

Телеведущая призналась, что постоянно анализирует себя в роли матери. Тодоренко хочет развивать сына, но при этом не давить и научить наслаждаться любимым делом. Она рада, что психологи и книги помогают ей решить, как правильно воспитывать ребенка.