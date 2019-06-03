Звездные истории

Кристина Асмус высмеяла фото девушек с «утиными» губами

Актриса уверена, что подобные снимки вышли из моды.

Кристина Асмус высмеяла фото девушек с «утиными» губами
Кристина Асмус. фото: globallookpress

Кристина Асмус хотела посвятить пост тому, что изображено на ее фотографии: мечтам, лету или необычному свитеру. Однако актриса в очередной раз увидела в своей ленте в Instagram фото с губами «уточкой». Асмус уверена, что подобные снимки вышли из моды.

Актрису расстроило, что делать подобные снимки начали даже те, от кого она этого не ожидала. Кристина Асмус уверена — невозможно выпятить губы на фото так, чтобы это не было заметно. Никто не поверит, что у девушки пухлые губы от природы.

«Неужели они уверены, что это добавляет им секса? Или скажите, неужели это хоть кому-то нравится? Блин, дорогая, ну добавь ты себе объема в фейстюне или вколи ботокс», — написала Кристина Асмус.

Актриса пошутила, что нужно запретить законом делать подобные снимки. Сама Асмус наслаждается своей естественной красотой. Она может визуально увеличить губы только карандашом и помадой. Подписчики поддержали возмущение звезды.

«У нас утиная страна, в ней живут утиные люди и выставляют утиные фото, создают утиные законы», «Все на одно лицо, не поймешь, кто есть кто», «Приятно, что знаменитая личность это понимает», «Может, утиная охота поможет?» — написали в комментариях.

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Кристина Асмус высмеяла фото девушек с «утиными» губами
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