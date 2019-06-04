Почему Анджелина Джоли хотела быть начальником похоронной службы

4 июня – день рождения одной из самых красивых, сексуальных и талантливых голливудских актрис – Анджелины Джоли.

На ее счету – множество престижных кинопремий. Джоли снялась в таких нашумевших фильмах, как «Мистер и миссис Смит», «Джиа», «Солт»… А началось ее триумфальное восхождение на вершину голливудского Олимпа с роли Лары Крофт в фильме «Расхитительница гробниц».

Она не только радует своих поклонников яркими ролями, но и заставляет постоянно говорить о своей персоне. Анджелина – мама шестерых детей, трое из которых – приемные. Она – посол доброй воли ООН. В этом статусе Анджелина не устает совершать гуманитарные поездки и руководить благотворительными организациями.

Однако, несмотря на то, что об Анджелине мы, кажется, знаем все, в жизни звезды имеется несколько «темных пятен», о которых она не любит вспоминать. Возможно, и вы не слышали об этих эпизодах…

Чуть не покончила с собой в юности

В подростковом возрасте Анджелина чувствовала себя изгоем. В школьной характеристике ее называли «социопатом». Девочка не вылезала из черной одежды (она позиционировала себя как панк), в ее тетрадках регулярно появлялись рисунки гробов и крестов.

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В среде одноклассников она не нашла ни поддержки, ни доброжелательности – девочку буквально травили. В одном из интервью актриса призналась, что страдала в юности от суицидальной депрессии, пыталась покончить с собой.

Была уверена, что не доживет до 40 лет

В 2007 году умерла от рака мама Анджелины – совсем еще молодая женщина. От этой же болезни скончались, не успев состариться, ее тетя и бабушка. А в 2013 году Анджелина решилась на серьезную хирургическую операцию – двустороннюю мастэктомию, убежденная, что, лишившись молочных желез, она избежит участи женщин своей семьи. Нет груди – нет рака…

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Брэд Питт утверждал в интервью, что решимость и неуемная энергия Анджелины в стремлении нести в мир добро обусловлены именно этим сознанием – нужно спешить жить и принести как можно больше пользы бедным и обездоленным, ведь смерть может настигнуть в совсем молодом возрасте.

Ее заставляли худеть в 14 лет

14-летняя девочка и так была худенькой, но в модельном агентстве на нее надели купальник, принялись тщательно измерять каждую часть тела и пришли к выводу, что Анджелине следует сбросить вес. Как вспоминает актриса, этот опыт – попытки стать моделью – был ужасным.

А настаивала на этом мама, именно она решила, что путь дочери – модельный бизнес. Однако это только принесло неуверенной в себе девочке дополнительные страдания.

Фото ее детей стоят дороже дома в Голливуде

В 2006 году на свет появилась Шайло – первая родная дочь Анджелины и Брэда Питта. Стать обладателем фото звездной малышки мечтало каждое американское издательство, а досталось оно журналу People – за 10 миллионов долларов. Надо ли говорить, что вырученные деньги Джоли немедленно перевела на благотворительные цели?

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История повторилась в 2008-м, когда родились близнецы – мальчик Нокс Леон и девочка Вивьен Маршелин. Фотографии детей Джоли были проданы за 14 миллионов – разумеется, и эта сумма ушла на благотворительность.

Она собиралась стать начальником похоронной службы

Анджелина всегда отличалась тонким душевным складом и невероятно близко к сердцу воспринимала смерть близких. После похорон дедушки, по признанию Джоли, она была разочарована: ей казалось, что траурную церемонию можно было организовать намного лучше. Если бы ее карьера в кино не сложилась бы настолько удачно, не исключено, что Анджелина посвятила бы себя работе начальника похоронной службы – она всерьез об этом задумывалась.

Она настолько умна, что не нуждается н и в менеджере, ни в рекламном агенте

О высоком интеллекте Анджелины Джоли слагают легенды. Ей не нужен персональный помощник – на все встречи и переговоры актриса приходит сама, владея при этом всей необходимой информацией. Если речь идет о серьезных проектах – все знают: Джоли погружается в работу с головой, вникая во все нюансы.

Например, собираясь снимать фильм «В краю крови и меда», она явилась на встречу с продюсером Грэмом Кингом с пухлой папкой, в которой, кроме сценария, находились фотографии и вся информация о местах, в которых предполагалось проводить съемки. Видя такой основательный подход к делу, Кинг без раздумий согласился стать продюсером ее фильма.

Возможно, кто-то считает Анджелину Джоли чересчур эпатажной и не понимает, что руководит ее поступками. Однако для большинства зрителей она все-таки остается по-настоящему талантливой актрисой и режиссером, мудрой женщиной, заботливой мамой, гуманным человеком и самоотверженным борцом за добро в мире.