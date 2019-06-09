Кто из голливудских звезд держит дачи

Несмотря на свой звездный статус, голливудские артисты тоже любят разбить на своем участке садик-огородик. И лично ухаживают за грядками.

Гвинет Пэлтроу помешана на здоровом образе жизни и правильном питании

Актриса следит за тем, чтобы она и ее дети ели только органические продукты, часть из которых звезда выращивает самостоятельно.

Для актрисы Элизабет Херли выращивание овощей - не хобби, а бизнес.

Ее британская ферма занимает почти 2 гектара! И приносит неплохой доход. Очевидно, что землю она возделывает не в одиночку. Но сама с радостью ухаживает за цветами во дворе.

Синди Кроуфорд

Супермодель признавалась, что основа ее рациона — это овощи.

Судя по всему, многие из них она выращивает сама. На ее огороде растут салат, помидоры, брокколи и многое другое. А еще у Синди огромный цветник, которым она очень гордится.

Милла Йовович

Актриса обожает садоводство приносит ей особое удовольствие.

Что только она не выращивает! Тут и картошка, и кабачки, арбузы, помидоры, огурцы, клубника, морковка, дыня, редис и многое другое.

У телеведущей Опры Уинфри своя ферма

Одна из богатейших женщин Америки лично сажает растения, поливает и пропалывает грядки. А затем хвастается в Инстаграме своим урожаем. У нее растут авокадо, артишоки, брюссельская капуста, помидоры, фасоль и многое другое.

У актрисы Риз Уизерспун собственное ранчо в Калифорнии

Там она не только выращивает помидоры и огурцы, но и разводит кур. «Все это напоминает мне детство в Теннесси», — признается она.