Звездные истории Кто из голливудских звезд держит дачи
Звездные истории

Кто из голливудских звезд держит дачи

Ксения Падерина

Несмотря на свой звездный статус, голливудские артисты тоже любят разбить на своем участке садик-огородик. И лично ухаживают за грядками.

Гвинет Пэлтроу помешана на здоровом образе жизни и правильном питании

Актриса следит за тем, чтобы она и ее дети ели только органические продукты, часть из которых звезда выращивает самостоятельно.  

Для актрисы Элизабет Херли выращивание овощей - не хобби, а бизнес. 

Элизабет Херли. Фото: Инстаграм
Элизабет Херли. Фото: Инстаграм

Ее британская ферма занимает почти 2 гектара! И приносит неплохой доход. Очевидно, что землю она возделывает не в одиночку. Но сама с радостью ухаживает за цветами во дворе. 

Синди Кроуфорд

Супермодель признавалась, что основа ее рациона — это овощи.

Синди Кроуфорд. Фото: Инстаграм
Синди Кроуфорд. Фото: Инстаграм

Судя по всему, многие из них она выращивает сама. На ее огороде растут салат, помидоры, брокколи и многое другое. А еще у Синди огромный цветник, которым она очень гордится. 

Милла Йовович 

Актриса обожает садоводство приносит ей особое удовольствие.

Мила Йовович. Фото: Инстаграм
Мила Йовович. Фото: Инстаграм

Что только она не выращивает! Тут и картошка, и кабачки, арбузы, помидоры, огурцы, клубника, морковка, дыня, редис и многое другое. 

У телеведущей Опры Уинфри своя ферма

Опра Уинфри. Фото: Инстаграм
Опра Уинфри. Фото: Инстаграм

Одна из богатейших женщин Америки лично сажает растения, поливает и пропалывает грядки. А затем хвастается в Инстаграме своим урожаем. У нее растут авокадо, артишоки, брюссельская капуста, помидоры, фасоль и многое другое. 

У актрисы Риз Уизерспун собственное ранчо в Калифорнии

Риз Уизерспун. Фото: Инстаграм
Риз Уизерспун. Фото: Инстаграм

Там она не только выращивает помидоры и огурцы, но и разводит кур. «Все это напоминает мне детство в Теннесси», — признается она. 

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Гвинет ПелтроуМила ЙововичОпра УинфриСинди КроуфордЭлизабет Херли
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Кто из голливудских звезд держит дачи
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