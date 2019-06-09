Стало известно, где будет учиться наследница британской короны

В Великобритании дети начинают ходить в школу уже в четыре года, поэтому уже этой осенью за партой окажется принцесса Шарлотта - дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон.

На днях стало известно, какое именно учебное заведение выбрали для наследницы британского трона ее папа и мама. Оказалось, что девочка будет учиться там же, где ее старший брат Джордж.

Никто не делает из этого тайны — ни сами родители, ни администрация школы Томаса в Баттерси. Директор даже выпустил официальное заявление на сей счет.

«Мы рады, что герцог и герцогиня Кембриджские приняли решение, что принцесса Шарлотта присоединится к своему старшему брату Джорджу и будет проходить обучение в школе в Баттерси. Мы с нетерпением ждем, когда Шарлотта и другие первоклассники присоединятся к нам в сентябре 2019 года», - написал он.

Драмкружок, кружок балета…

Чем же так хороша эта школа? Расположена она в южной части Лондона. И это, кстати, не близко от дома, где живут Уильям, Кейт и их дети, — на машине туда ехать не менее 20 минут.

Само учебное заведение - частное, его основали более 40 лет назад. Репутация у него безупречная, а стоимость обучения высокая. За год за каждого ребенка нужно заплатить порядка 18 тысяч фунтов стерлингов - это около 1,5 млн рублей.

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Руководство школы заявляет, что гордится не только высоким уровнем образования детей, но и здоровой атмосферой. И самое главное правило, которое обещают привить учителя — это «быть добрым и ответственным».

Уже в первом классе Шарлотту ждут уроки французского языка, а также рисование, музыка, математика, английский и физкультура. Скорее всего, девочка будет ходить в драмкружок и заниматься балетом. Еще год назад Шарлотта начала учебу в школе танцев и тренировки у станка.

Счастливы не все

Перед тем как в школу Томаса в Баттерси поступил принц Джордж, там был сделан масштабный ремонт с перепланировкой. Королевского правнука здесь ждали. И правнучке теперь тоже очень рады. Здесь же, кстати, учится еще одна родственница Шарлотты - ее кузина. Это 6-летняя Мод, дочь Фредерика Виндзора и Софи Уинклман.

Примечательно то, что до Джорджа никто из наследников британской короны не посещал данную школу. И сначала другие родители были в восторге от того, что их дети будут ходить по тем же коридорам и гулять в том же дворе, что и наследный принц.

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Однако очень скоро их пыл угас - в школу попыталась проникнуть абсолютно посторонняя 40-летняя женщина, которой очень хотелось посмотреть на будущего короля. Когда ее задержали, выяснилось, что она психически нездорова.

— Да, она не хотела никого обидеть. Но если бы это был террорист? Подобные инциденты пугают всех нас, - заявила одна из родительниц . — Принц Джордж не должен больше ходить в эту школу. За это выступают все матери, ведь его присутствие ставит под угрозу нас, местных, и наших детей.

После этого инцидента охрану школы усилили, и больше ничего подобного, к счастью, не случалось. К слову, Джордж ездит в школу в сопровождении полицейских. А сейчас они будут присматривать еще и за Шарлоттой.