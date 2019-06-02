Анна Калашникова о скандале между Бузовой и Balenciaga: «На Западе некоторых творцов увольняют и за меньшее»

Певица, модель, телеведущая Анна Калашникова ведет свою авторскую колонку на портале Teleprogramma.pro.

Здравствуйте, дорогие читатели портала Teleprogramma.pro. Я бы хотела высказаться по поводу скандала вокруг программы «Осторожно, Собчак» под условным названием :«Инстаграмщицы» против дам «старого света».

Беседа проходила в формате трое-на-трое и в ходе нее команда девушек, состоящая из участницы шоу «Холостяк», бельевой модели и инста-мамы, пытается отстоять свое право посещать светские мероприятия (вечеринки Vogue) и получать брендовые вещи в подарок. А негодовали по этому поводу и не желали признавать равноправие статусов — представительницы так называемого «тяжелого люкса» — супруга владельца похоронного агентства Виктория Шелягова, владелица бренда купальников Наталья Якимчик и светская львица Снежана Георгиева.

Однако в результате конфликта все равно больше всех досталось, как ни странно, Ольге Бузовой. Хотя последняя в беседе участия не принимала, на той глянцевой Vogue-тусовке не была, а люксовые вещи предпочитает покупать за свои кровно заработанные деньги! Казалось бы!

В ходе съемки Собчак заявляет, что некий представитель модного дома в личной беседе просил Ксению поговорить с Ольгой, дабы она не носила и не фотографировалась в куртке с его логотипом, которую (я еще раз это повторю) она покупала за свои деньги!

Честно говоря, меня слегка бомбануло, когда я это прочитала. Я очень хорошо понимаю Ольгу Бузову, которая жестоко обиделась на данный бренд и тут же пожелала вернуть их вещи. Но то, что сделали сотрудники компании – это перебор!

Ольга Бузова заявила, что речь идет о представителе модного дома Balenciaga. При этом Ксения данный факт опровергает. Но давайте все же поверим Ольге. Думается, она более откровенна.

Мне очень интересно, как руководство модного дома отнесется к тому, что дизайнер бренда отказывает клиентам в покупке вещей на основании их социальной несостоятельности? Как такое возможно в наш век всеобщей толерантности, когда нельзя осуждать людей за ориентацию, цвет кожи, пол и прочее? Тем более, когда человек более чем кредитоспобен и готов купить продукцию за 300-400 тысяч рублей. Некоторых творцов в Европе и Америке увольняют и за меньшее. За «твиты» 10-летней давности, например. А тут такое…

Бузова — девушка из достаточно приличной петербургской семьи. Она — суперзвезда. Ее родители не алкоголики и не наркоманы, все имеют высшее образование. Ольга не только училась, но и начала рано зарабатывать. Затем вышла замуж по большой любви. Стала телеведущей, через несколько лет пережила тяжелый развод и предательство, но не опустила руки, а записала несколько песен, ставших хитами. Создала самый популярный в России Инстаграм и еще пару бизнес-проектов. Регулярно снимается на российском ТВ как в своих шоу, так и в чужих, имеет с десяток рекламных контрактов.

То есть ведущие бренды (банки или косметика) сами готовы ей заплатить, лишь бы она пользовалась их услугами. Так что во всех смыслах Ольга Бузова – это очень хороший клиент. И точки зрения имиджа, и с точки зрения финансов.

Единственное же, что по-настоящему можно поставить ей в упрек — так это участие в «Доме-2». Но, простите, пожалуйста, о Пэрис Хилтон и Ким Кардашьян широкие массы вообще узнали после того, как обе эти девушки снялись в откровенном видео. И это обстоятельство нисколько не помешало той же Ксении Собчак называть себя русской Пэрис. А так же спародировать сексуальную сцену из того самого «домашнего ролика» в своем клипе с Тимати . Потом еще первой в России поставить Ким Кардашьян на обложку. Хотя на тот момент Ким была девушкой без конкретной профессии.

Мне кажется, что конфликт между Ольгой Бузовой и модным домом создан искусственно. Дело в том, что глянцевые тусовки всегда посещают персонажи разной степени известности, статуса и связей. И нет здесь никакой новости. Я считаю, что Ксения упомянула Ольгу в таком контексте во многом потому, чтобы привлечь еще больше внимания к своей передаче. И у нее это получилось. К сожалению, вот таким способом.