Известные роли, которые изначально должны были сыграть другие актёры

В «Крепкий орешек», например, звали Шварценеггера, а в «Красотку» Шерон Стоун.

Бывает, что продюсеры отбиваются от суперзвезд, претендующих на роль, но заведомо успешный фильм с треском проваливается, а бывает и наоборот: бесперспективный на первый взгляд сценарий приносит проекту и занятым в нем актерам мировую славу.

Актерская судьба непредсказуема, как непредсказуем и интерес публики к тому или иному произведению. Сегодня мы расскажем, кто теперь кусает себе локти, в свое время отказавшись от ролей в фильмах, ставших культовыми.

«Крестный отец», Майкл Корлеоне

На роль Майкла Корлеоне долго не могли найти актера. Режиссер хотел видеть лучших, студия хотела сэкономить на кастинге. Режиссер Френсис Форд Коппола настаивал на кандидатуре Джека Николсона или Мартина Шина. Но у студии не хватало финансов на гонорары актерам такого размаха. Да и сами они отказались сниматься, не видя для себя никакой перспективы.

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Джек Николсон тогда заявил, что индейцы должны играть индейцев, итальянцы – итальянцев, а сам он ни то, ни другое. И порекомендовал на роль итальянского мафиози Аль Пачино. Аль Пачино тоже сперва отказывался, но тут пошла в ход харизма и убедительность Копполы, который смог разжечь в актере интерес к проекту. Как мы знаем, фильм стал одним из лучших образцов мирового кинематографа.

«Крепкий орешек», Джон Маклейн

Героя Брюса Уиллиса не хотел играть никто. И правда, что это за роль такая, где полицейский постоянно получает тумаки и пули, ползая полураздетым и грязным по вентиляции? От совершенно негероической роли отказались Арнольд Шварценеггер, Берт Рейнольдс, Гаррисон Форд, Ричард Гир, Сильвестр Сталлоне и Дон Джонсон. Да и вообще, сценарий писался под Френка Синатру!

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Но идеальный образ полицейского, который оказался не в том месте и не в то время, был создан именно Брюсом Уиллисом. В тот момент в него не верил никто и для всех стала огромным сюрпризом его мгновенно взлетевшая до небес популярность.

«Красотка», Вивиан

Эскортницу Вивиан не хотел играть никто. Постановщики и кастинг-директоры с ног сбились, подыскивая актрису на провокационную роль. Гарри Маршалл, режиссер фильма, отбирал претенденток как породистых лошадей, за что и пострадал. Дерилл Ханна, прочтя сценарий, устроила режиссеру скандал, и студии едва удалось избежать судебных исков со стороны оскорбленной актрисы, которая усмотрела в сценарии унижение женщин и сексизм.

С остальными претендентками все обошлось поспокойнее, но все же… Мишель Пфайфер не устроил тон сценария, Карен Аллен и Молли Рингуолд не захотели играть девушку по вызову. На роль предлагали Вайнону Райдер и Дженнифер Коннелли, но они выглядели слишком молодо и наивно для такой роли, и режиссер их забраковал. Роль красотки Вивиан могла бы сыграть Мэг Райан, но она отказалась в пользу другого проекта. А Дайан Лейн уже даже прошла пробы, но вдруг изменила решение и тоже ушла из проекта.Не удалось уговорить Шерон Стоун, Мелани Гриффит, Джениффер Джейсон Ли и Ким Бейсингер. Постановщики настолько отчаялись, что предложили роль красавицы-проститутки Саре Джессике Паркер, но и та вильнула хвостом.

Не отказалась только авантюрная Джулия Робертс, известная к тому времени не своими ролями, а постельными скандалами в актерской среде. Терять репутацию, играя проститутку, ей не пришлось, так что Джулия не отказалась и проснулась знаменитой. Не только знаменитой, но и самой высокооплачиваемой актрисой того времени.

«Молчание ягнят», Кларисса Старлинг

В образе Клариссы Старлинг автор книги «Молчания ягнят» Том Харрис видел Джоди Фостер. Но у режиссера Джонатана Демми было свое видение. Мен Райан и Мишель Пфайфер возглавляли список претенденток. Но нежная душевная организация актрис не позволила им принять предложение поработать в паре с людоедом.

Хотели привлечь Лору Дерн, но студия все-таки настояла на Джоди Фостер даже пообещав проинвестировать ее гонорары дополнительно. Видимо, автор книги сумел нажать нужные педальки.

«Американский психопат», Патрик Бэйтман

Психопата мог сыграть Джонни Депп, Джонни Ли Миллер или Эдвард Нортон. Но эти трое отказались, даже не читая сценарий. Следующих двоих можно было бы уговорить: Билли Крудап уже даже примерил на себя роль Патрика и согласился принять участие в съемках, но на подписание контракта не явился, сославшись на то, что дочитал сценарий и не может играть такого психа.

Леонардо Дикаприо финал не испугал, но актер в то время выбирал между двумя проектами и сделал не тот выбор. Это во многом спасло картину – Дикаприо хотел несусветный гонорар, который бы просто разорил создателей ленты. В результате роль досталась Кристиану Бейлу, и именно с ним картина стала культовой.

«Властелин колец», Арагорн и Гэндальф

Режиссер «Властелина Колец» потратил немало нервов, пока сколотил команду мечты в знакомом нам составе. Будущим королем Джексон видел Дэниэла Дей-Льюиса, Николаса Кейджа или Рассела Кроу. Кейдж не хотел ввязываться в долгосрочный контракт, предпочел проводить больше времени с семьей. Кроу не мог отлучаться на съемки из-за неоконченного предыдущего проекта. А Дей-Льюис вообще решил не связываться с оказавшимся ему несерьезным фильмом. В итоге мечом короля завладел Вигго Мортенсен, ему-то и досталась вся слава.

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Студия была готова на любые затраты, лишь бы привлечь Шона Коннери на роль Гендальфа. Кроме гонорара ему даже пообещали 15% от кассовых сборов! Невиданная щедрость! Но Шон даже не удостоил студию ответом. Кристофер Пламмер сослался на преклонный возраст. А вот Иэна Маккеллена возраст не испугал. И актер на закате лет прозвучал на весь мир как самый известный из магов.

«Матрица», Нео

На роль Нео пробовался Джонни Депп. Но продюсеры единогласно отвергли его кандидатуру. Брэд Питт отказался, даже не называя причины – просто вернул сценарий. А вот если бы зазвездившийся к тому времени Уилл Смит был более дальновиден, то он сделал бы ставку на предложенные три фильма «Матрицы», а не громко провалившийся «Дикий дикий Запад».

Но актер, быстренько нащелкавший себе к тому времени известности по фильмам «День независимости» и «Люди в черном», предпочел не связывать себя долгим контрактом, что подарило миру великолепного Киану Ривза в роли бунтаря Нео.

«Аватар», Джейк Салли

Режиссер видел в роли главного синего кота Джейка Джилленхолла. И вроде бы актер был готов принять участие в революционном проекте, но в последний момент предпочел не прятать лицо за компьютерной графикой, а играть по старинке. Отказался от роли в пользу другого героя – принца Персии из одноименного фильма. Нужно ли говорить, что «Принца Персии» уже никто и не вспоминает?

Попробовали пригласить Мэтта Деймона. Но тот тоже отказался – правда, не особо-то и проиграл. Актер из двух предложенных ролей выбрал участие в фильме «Ультиматум Борна», тоже ставшего достаточно успешным. Хоть с «Аватаром» его сравнить все равно нельзя. А особенно по части гонорара… А вот новичка Сэма Уортингтона заставлять было не нужно.

«Семь», детектив Миллз

Главная роль должна была достаться Дэнзелу Вашингтону. Но уговорить актера не удалось. Под него были готовы внести правки в сценарий, изменяли сумму гонорара, согласовывали график съемок, лишь бы заполучить актера в команду.

Вашингтон долго ломался, а потом предпочел сыграть в другом фильме: «Дьявол в голубом платье». Кто-нибудь слышал вообще, что это за фильм такой? Зато очень ярким драматическим актером в картине проявил себя Брэд Питт, который с самого начала был доволен и сценарием, и проектом в целом.

«Побег из Шоушенка», Энди Дюфрейн

Главную роль прочили Кевину Костнеру. К тому времени актер был достаточно известен, и позволял себе крутить носом, если ему что-то не нравилось. Так что замкнутым тюремным пространствам Костнер предпочел бескрайние дали «Водного мира». Этот проект стал провалом в его карьерной лестнице. Так бывает. Зато Тим Роббинс до сих пор помнится как наглец, сумевший выбраться из заточения.

«Авиатор», Говард Хьюз

Когда Мартин Скорсезе задумал фильм «Авиатор», Леонардо Дикаприо был не первым, кому предложили главную роль. Джим Керри даже поборолся за то, чтобы она досталась именно ему. Джим был готов на все, только бы доказать, что он не актер одной роли полуидиота из фильма «Эйс Вентура» или идиота из «Тупой, еще тупее». Ему хотелось раскрыться как драматическому актеру. Джиму удалось убедить Скорсезе, роль Хьюза досталась ему, но в последний момент Керри ушел в другой проект. Там тоже снималась биография Говарда Хьюза и ее сценарий понравился актеру больше.

Это стало большой ошибкой. Тот фильм так никогда и не был снят, а ДиКаприо прекрасно сыграл роль, вызвав бурю положительных отзывов и от зрителей, и от кинокритиков. Джиму Керри удалось реализовать себя в драматической роли – он сыграл в фильме «Вечное сияние чистого разума». Картина даже удостоилась Оскара. Но что значит какой-то там Оскар против одиннадцати номинаций на Оскар, пять из которых фильм «Авиатор» получил?

Подобный «закон подлости» срабатывает достаточно часто. И всегда будут существовать актеры, которые не смогли угадать, где именно их ждет бешеный успех, а какой фильм с их участием станет провальным. Ведь иногда даже прекрасный сценарий, отменная режиссерская, актерская и операторская работа не дают гарантии того, что фильм окажется успешным. Все зависит от сиюминутного настроения капризного и вполне уже разбалованного зрителя.