Звездные истории «Дима хотел, чтобы я жила дальше»: как сложилась судьба вдовы Хворостовского
Звездные истории

«Дима хотел, чтобы я жила дальше»: как сложилась судьба вдовы Хворостовского

Анастасия Морылева

Прекрасная Флоранс до сих пор хранит верность покойному мужу.

22 ноября 2019 года будет ровно два года, как от раковой опухоли мозга умер оперный певец Дмитрий Хворостовский. У известного на весь мир баритона остались пять детей (трое от первого брака с балериной Светланой Хворостовской и двое — от второго — Прим. Ред.) и красавица-жена итальянка Флоранс Илли-Хворостовская. Как сейчас живет вдова оперного певца? Это выяснил портал Teleprogramma.pro.

Флоранс осталась жить в Лондоне

Дмитрий Хворостовский перебрался жить в Великобританию, когда еще был женат на первой супруге Светлане. Они поселились в районе Большого Лондона Ислингтон. После развода оперный певец остался в Британии.

Итальянка Флоранс, которая, как признается, влюбилась в Хворостовского с первого взгляда, после свадьбы переехала к мужу. Семья купила просторную квартиру в Лондоне. После смерти Дмитрия Флоранс с детьми осталась жить в апартаментах.

Вдова Дмитрия Хворостовского
Дмитрий Хворостовский и Флоранс Илли-Хворостовская жили в Лондоне. Фото: @flosha1.

Она растит двоих совместных с Хворостовским детей — старшему Максиму в этом году исполнится 16 лет, младшей Нине — всего 12.

Вдова Дмитрия Хворостовского
Флоранс с сыном Максимом и дочерью Ниной. Фото: @flosha1.

Когда Флоранс делится с подписчиками фотографиями сына, то они отмечают необычайно сходство между ним и его отцом.

Судя по Instagram вдовы Хворостовского, она до сих пор не пережила потерю: практически ежедневно женщина выставляет в социальные сети совместные фотографии с покойным мужем. И не забывает посещать могилу Дмитрия на Новодевичье кладбище в Москве.

Вдова Дмитрия Хворостовского
Флоранс с детьми на могиле Хворостовского в Москве. Фото: @flosha1.

Из этого можно сделать вывод, что в жизни итальянки не появился новый мужчина…

Отдых — в Милане, праздники — в Лондоне

Сейчас Флоранс 48 лет и он старается жить дальше. Она редко дает интервью, но, если соглашается впустить в свою в личное пространство посторонних, то предпочитает рассказывать исключительно о покойном супруге. В программе «После Новостей» (вышла в эфир 2018 году — Прим. Ред.) она призналась, что будет жить, как хотел бы Дмитрий.

«Когда Дима умирал, он мне сказал: «Ты должна жить ради детей. Ты еще молодая»», — призналась красавица Флоранс.

И она старается следовать завещанию мужа. В феврале 2019 года вдова Хворостовского отправилась в отпуск в Италию:

«Прекрасно проводим время в Милане с моей дорогой подругой Амандой!», — рассказала подписчикам в Instagram Флоранс.

Вдова Дмитрия Хворостовского
Флоранс на отдыхе в Милане. Фото: @flosha1.

А День матери Хворостовская провела в компании друзей и близких в лондонском ресторане A.O.K Kitchen & Bakery:

«Какой прекрасный День Матери! Так счастлива быть с моими детьми! Я вас всех люблю», — оставила Флоранс послание поклонникам 31 марта.

Вдова Дмитрия Хворостовского
Флоранс с детьми отмечают День матери в Лондоне. Фото: @flosha1.

Свадьба дочери Хворостовского

В 1999 году Дмитрий Хворостовский развелся со своей первой женой Светланой. Кстати, инициатором развода была именно она. И Флоранс стала его путеводной звездной: она вытащила исполнителя из депрессии, которая едва не поставила крест на карьере Дмитрий.

Вдова Дмитрия Хворостовского
Флоранс помогла Дмитрию справиться с депрессией после первого развода. Фото: @flosha1.

В 20015 году Светлана скоропостижно умерла в Лондоне. Хворостовский пережил первую супругу всего на два года.

От первого брака у Дмитрий Александровича остались трое детей — 37-летняя Мария (дочь Светланы от первого брака, которую Хворостовский удочерил — Прим. Ред.), близнецы Александра и Данила. Им сейчас по 23 года.

26 мая одна из дочерей оперного певца — Александра — вышла замуж. Свадьба прошла скромно, в лондонском ресторане Radici, в кругу самых близких. На праздник была приглашена Флоранс с детьми.

Вдова Дмитрия Хворостовского
Свадьба дочери Хворостовского Александры. Фото: @flosha1.

«Это была прекрасная церемония! Я знаю, что твоя мама смотрит на тебя, она гордилась бы тобой! Встреча с Сашей и Данилой так много значит для меня и моих детей. Дима был бы рад видеть нас всех вместе. Желаю вам прожить много лет в согласии и любви. Да благословит вас Бог», — написала вдова.

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Дмитрий ХвороствскийУмер Дмитрий ХворостовскийФлоранс ИллиФлоранс о смерти мужа
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«Дима хотел, чтобы я жила дальше»: как сложилась судьба вдовы Хворостовского
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