Как «пышечке» Екатерине Скулкиной удалось превратиться в стройную леди

Понаблюдав за Скулкиной на сцене, наверняка многие зрители делают вывод: эта девушка себя в обиду не даст, ведь она такая властная и уверенная!
Как Екатерина Скулкина мечтала спасать людей
На самом деле, образы артисток Comedy Woman действительно во многом соответствуют характерам реальных девушек. И Скулкина – не исключение. Единственный момент – на сцене все выглядит утрированным, усиленным во много раз, ведь актрисам нужно создать по-настоящему смешные образы.
А вообще-то Кате и дома, и на сцене нередко приходится брать инициативу в свои руки. Хотя она считает, что женщина всегда должна оставаться женщиной, а сильными и инициативными должны быть мужчины. Главное – отыскать такого мужчину, который сможет взять на себя ответственность за семью.
Наверное, мало кто из поклонников Скулкиной знает, что в юности она мечтала спасать людей. Окончила медучилище и даже успела год проработать операционной медсестрой. Затем последовал стоматологический факультет Казанского медуниверситета, после окончания которого Екатерина тоже работала некоторое время по специальности.
Однако увлечение сценой, которое захватило Катю еще в детстве (школьницей она организовывала концерты и сама в них активно участвовала), становилось все сильнее. И, поступив в Казанский университет, девушка сделалась бессменной участницей студенческой игры КВН, а затем – капитаном команды «Четыре татарина».
Профессия врача и цинизм на сцене – как они связаны?
Существует мнение, что врачи – самые циничные люди на свете. И Екатерине часто задают вопрос: оставила ли ее профессия отпечаток на характере актрисы, не потому ли ее сценический образ нередко балансирует на грани циничного?
Скулкина в таких случаях уточняет: в ее номерах нет ничего циничного, в них, скорее, присутствует сарказм, а это – врожденное свойство характера, никак не связанное с профессией врача. Здоровое чувство юмора предполагает, что человек может посмеяться не только над окружающими, но и, в первую очередь, над собой.
Как девушкам Comedy Woman удается не превратиться в «серпентарий» и сохранить добрые отношения
Распространено мнение, что женский коллектив – это настоящий серпентарий. Однако Скулкина с этим категорически не согласна. Она утверждает, что в Comedy Woman давно уже никто никому ничего не доказывает – все и так знают сильные и слабые стороны друг друга, знают, кто на что способен. По ее словам, всем участницам коллектива хватает женской мудрости для того, чтобы органично сосуществовать.
Екатерина признается, что у нее со всеми девушками сложились теплые отношения, но больше всех она дружит с Катей Варнавой.
«Звездная болезнь бывает у всех!»
По мнению Екатерины, каждый известный человек однажды проходит через этот этап – «звездную болезнь». Когда на тебя сваливается слава, да еще в юном возрасте, когда тебя начинают узнавать на улицах, – это всегда и всем приятно, и тот, кто утверждает обратное, – лукавит.
Скулкина убеждена: удовольствие от всеобщего внимания – это совершенно нормально, а иначе для чего тогда вообще все это начинать – выходить на сцену, к зрителям?
Как «пышечка» Скулкина сумела превратиться в стройную леди
Зрители привыкли к тому, что Екатерина Скулкина – дама, что называется, «в теле». Однако на протяжении последних нескольких лет актриса решительно борется с лишним весом. И ее борьба приносит заметные результаты – фигура Екатерины стала более стройной и подтянутой.
Вот и этой весной Катя поработала над собой на славу: за 14 дней сбросила 9 килограммов, активно тренировалась, а также не отказывалась от таких лечебных процедур, как массажи, обертывания и душ Шарко. Артистка рассказала о том, что теперь питается по-новому: ест 5 раз в день, преимущественно – овощи, рыбу, овощные супы, и полностью отказалась от мучного и сладкого. Это оказалось не таким уж сложным делом!
Некоторые поклонники даже забеспокоились: почему Катя так резко похудела? Не навредит ли это ее имиджу? Ведь на сцене Скулкина воплощает, как выразился Дмитрий Хрусталев, «мечту генерала», — величественную пышнотелую красотку, любящую командовать. Не потеряется ли вместе с лишними килограммами неповторимая харизма артистки?
Но сама Скулкина пояснила: она вовсе не ставила перед собой цель похудеть. Она просто «занялась собой» — стала много времени уделять спорту и перешла на правильное питание. Так что о харизме, как заверила Екатерина, переживать не стоит: она-то точно не похудеет!
Мы желаем Екатерине новых целей и новых достижений, желаем, чтобы она сумела надолго сохранить такой редкий и ценный дар – отменное чувство юмора, с которым жизнь становится намного легче и интереснее.