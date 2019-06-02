Как Алена Яковлева «обошла» на кастинге Милу Йовович и в чем секрет ее молодости

2 июня свой день рождения празднует известная актриса Алена Яковлева. Зрителям она хорошо известная солидной фильмографией, в числе ее работ – роли в таких картинах, как «Возвращение мушкетеров», «Все включено», «Мальчик и девочка» и многие другие.

Кроме того, Алену знают как дочь знаменитого советского и российского актера Юрия Яковлева. Впрочем, популярность она завоевала не благодаря славе отца, а, скорее, вопреки, добившись всего в своей жизни самостоятельно.

Ее воспитывал отчим

Кира Мачульская, мама Алены, работала врачом. Родной отец, актер Юрий Яковлев, оставил семью еще до того, как Алена родилась, и долгие годы с ней не виделся. Первая встреча отца и дочери произошла, когда Алена уже стала взрослой девушкой.

А роль отца для нее выполнял отчим – журналист-международник Николай Иванов. На протяжении всего детства он часто переезжал из города в город и из страны в страну, этого требовала профессия. И переезжал не один, а вместе с семьей. Так что еще в детстве Алене довелось повидать, кроме Советского Союза, Германию, Данию, Финляндию, Норвегию, Исландию…

Гены актерства

Окончив школу, Алена, по настоянию матери, мечтавшей о серьезной и интересной профессии для дочери, поступила на факультет журналистики МГУ. Однако вскоре дали о себе знать отцовские гены. Хоть Юрий Яковлев и не участвовал в воспитании дочери, ее все-таки манила сцена.

Начав учебу в МГУ, девушка сразу начала играть в студенческом театре – им тогда руководил Роман Виктюк, будущий знаменитый режиссер. И увлекалась сценой все больше и больше.

Это увлечение толкнуло Алену Яковлеву на настоящую авантюру. Ей очень хотелось учиться на актрису, но при этом и бросать учебу в МГУ она не решалась. И тогда девушка, воспользовавшись помощью знакомого аспиранта, вытащила из своего личного дела аттестат и отнесла его с другими документами в Театральное училище им. Щукина.

Подобные вещи были запрещены в то время, и Алену запросто могли отчислить из МГУ. Впрочем, когда правда всплыла, руководство института ограничилось переводом отчаянной студентки на заочное отделение, так что Алена Яковлева получила сразу два высших образования.

Как ей пришлось изменить имя

Вообще-то настоящее имя Алены Яковлевой – Елена, и поначалу она выступала на сцене Театра Сатиры под именем Елена Яковлева.

А потом на экраны вышел знаменитый фильм «Интердевочка» с ее тезкой – Еленой Яковлевой – в главной роли. И, чтобы избежать путаницы, наша героиня стала называть себя Аленой. Это имя – из детства, когда Аленой девочку называла мама.

С тех пор прошло много лет, в прессе как только не называли двух Елен – и сестрами, и дальними родственницами… Однако на самом деле эти две талантливые актрисы – просто однофамилицы, не связанные никаким родством.

От эпизодов – к серьезным ролям

На киноэкране Алена стала появляться уже после того, как сделалась востребованной театральной актрисой. Поначалу режиссеры предлагали ей эпизоды, затем последовали роли второго плана в таких фильмах, как «Филиал», «Вечный муж», «Под северным сиянием»…

Скоро, оценив талант молодой актрисы, ее стали приглашать на более серьезные роли – в фильмах «Времена не выбирают», «Боец», «Козленок в молоке». Кроме таланта, Алена обладает еще и огромной работоспособностью. Например, только в 2006 году она снялась одновременно в 12 фильмах и сериалах, успевая при этом играть в спектаклях.

Зрители с удовольствием принимали ее появление в сериалах «Даша Васильева. Любительница частного сыска», «Моя прекрасная няня», «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…», «Кадетство», «Марш Турецкого»…

Как Алена Яковлева «обошла» Милу Йовович .

Все зрители прекрасно помнят незабываемую Миледи в исполнении Маргариты Тереховой из фильма «Д’Артаньян и три мушкетера». Однако Алене Яковлевой удалось сыграть Миледи, пожалуй, не менее ярко, — в продолжении знаменитой истории, фильме «Возвращение мушкетеров, или Сокровища кардинала Мазарини».

Между прочим, одной из конкуренток Алены на эту роль была голливудская звезда Мила Йовович. И все же режиссер выбрал Яковлеву, — и об этом выборе не пожалел никто.

Благодаря яркой запоминающейся внешности Алены Яковлевой, режиссеры зачастую приглашали ее на роли гламурных блондинок, сильных бизнес-леди или хищных красоток. Однако Алене великолепно удаются и по-настоящему драматичные образы. Например, в фильме «Мальчик и девочка» она сыграла маму юноши, влюбившегося в учительницу, и сумела показать всю гамму сложных чувств, которые переживает эта женщина.

Молодой поклонник

За ее плечами – один гражданский брак и два официальных. В первом официальном браке – с актером Кириллом Козаковым – Алена родила дочь Марию Козакову, которая, повзрослев, тоже выбрала актерскую профессию. Вторым мужем Яковлевой стал режиссер Кирилл Мозгалевский. Они прожили довольно долго, но потом развелись.

А в 2015 году актриса удивила всех своим новым избранником. В одной из телепередач она призналась, что встречается с 20-летним юношей, который на протяжении 2 лет добивался ее внимания. Алена Яковлева рассказала, что чувствует себя рядом с ним счастливой и защищенной.

Любимая диета Алены Яковлевой

Надо сказать, актриса выглядит намного моложе своих лет, так что ничего удивительного в этом нет: конечно, она продолжает привлекать к себе восхищенные мужские взгляды. Если же Алена чувствует, что начинает «терять форму», она прибегает к излюбленной диете – неделю питается только гречкой без соли или кефиром с зеленью.

Впрочем, главный секрет молодости и привлекательности Алены – в позитивном отношении к жизни. Просыпаясь утром, она первым делом думает: чем бы себя сегодня порадовать? И такие вещи обязательно находятся: приятная встреча, лакомство, шопинг, интересный фильм…

Мы желаем Алене Яковлевой еще много лет находиться в отличной форме и сохранять позитивный настрой!￼