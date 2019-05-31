Анна Калашникова: «В новом клипе на песню «По любви» я исполнила свою детскую мечту!»

Актриса, модель, телеведущая Анна Калашникова рассказала в авторской колонке на сайте Teleprogramma.pro о закулисье своего нового проекта.

Сколько себя помню — всегда мечтала сыграть в кино девушку Джеймса Бонда. Даже когда училась в Лос-Анджелесе — пробовалась на эту роль, но ее потом сыграла российская актриса Ольга Куриленко. Это была моя голубая актерская мечта с детства! У всех есть такие пунктики, был и у меня до недавнего времени… пока моя мечта не осуществилась. Расскажу вам об этом подробнее.

С моей командой мы сняли самый настоящий летний хит «По любви». Очень долго его готовили к выходу, постоянно что-то меняли, ведь нет предела совершенству. На студии было все – смех, улыбки, приколы и даже слезы. Я по своей природе перфекционист и хочется сразу же сделать все хорошо — так, как понравится мне, чтобы потом не жалеть о том, что можно было что-то изменить, но я этого не сделала.

Когда мы, наконец, сделали трек, решение снимать на него клип пришло буквально мгновенно. И тут началось самое сложное — поиск сценария. Я днями и ночами напролет общалась с режиссерами, читала сценарии, выбирала, изучала, снова перечитывала, но ничего не цепляло.

Среди вариантов были истории от известных именитых режиссеров и начинающих талантливых ребят, но все было не то. В какой-то момент я вспомнила работы Алексея Воробьева. Помните его «Сумасшедшую» и «Я тебя люблю»? Вот именно так я себе представляла и свой клип – легкий, захватывающий, много юмора, и меньше вылизанного лоска и гламура.

Клип на песню «По любви» я первоначально видела в комедийном формате. И вообще хотелось чего-то оригинального, а незаезженного. Мне очень нравится формат клипов мини-фильмов, которые снимает Воробьев. Не просто песня и видеоряд, а целая история! Очень хотелось воплотить подобную идею и в своей работе.

Далее шли долгие переговоры с Алексеем и его командой, усложнялось все тем, что он работает в Америке – мало того, что он востребованный артист, еще и разные часовые пояса. Нам было очень сложно обсуждать детали, ведь у меня тоже плотный график. Но зато сценарий, который написал Алексей, мне понравился сразу. Мы с Татьяной Карматковой (главная героиня клипа, актриса и моя подруга) сразу же воскликнули: «Да!!! Это то самое!!!». Сомнений не было: «Снимаем!» Хороший знак — мы обе были в восторге.

Сюжет клипа, придуманный Алексеем – это настоящее голливудское кино, только с нашими звездами. Только представьте себе: в парижском Нотр-Даме случается пожар, кто-то пользуется ситуацией и ворует картину XVI века. Затем полотно таинственно появляется на гламурном аукционе в Москве. За объектом искусства охотится профессиональная аферистка со странной татуировкой, но на помощь картине приходит неподражаемый агент «007» со своей боевой подругой (моя роль, как вы уже догадались).

Я не хочу раскрывать деталей и спойлерить, потому что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Скажу лишь, что в клипе задействован целый звездный десант – Гоша Куценко, Никас Сафронов, Лариса Копенкина, группа «Земляне», Лена Ленина, братья близнецы Виталий и Дмитрий Савчук, телеведущая Марина Ермошкина, Ольга Казаченко, телеведущая Алина Ян и многие другие.

Кстати, отдельный герой картины — это… автомобиль «Землян»! Просто вспомните мои слова, когда будете смотреть клип. Главную роль сыграла красавица Татьяна Карматкова, на счету которой съемки в клипах Мити Фомина и Олега Яковлева. У нас собралась потрясающая, профессиональная команда!

Хочу также заметить, что, несмотря на то, у нас с Татьяной были дублеры, многие трюки мы выполнили сами — очень хотелось больше реальности и качества видео. Съемки длились два дня, все это время мы практически не покидали кадр. Не было даже нескольких минут на обед. Но ради искусства и отличного результата все были настолько поглощены работой над клипом, что не замечали, как пролетело время.

В клипе я сыграла девушку агента «007» и безумно счастлива – моя детская мечта сбылась. Я хочу сказать огромное спасибо всей съемочной группе, своей команде, дорогим фотографам и представителям СМИ, режиссеру Алексею Воробьеву и его команде за то, что этот день состоялся, прекрасной Катерине Гечмен-Вальдек отдельное спасибо за всё. Это было феерично! Надеюсь, я немного приоткрыла вам таинство бейкстейдж. Верьте в мечту – никогда не знаешь, с какой стороны она придет, чтобы сбыться.