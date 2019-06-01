Яна Рудковская: «Любой бренд должен гордиться тем, что его покупает и носит Ольга Бузова»

Известный продюсер высказалась по поводу выпуска «Осторожно, Собчак!», где встретились ее подружки и молодые «инстаграмщицы».

Новый выпуск программы «Осторожно, Собчак!», вышедший 29 мая, за два дня посмотрели уже 1,3 миллиона человек. Особое внимание к этой программе привлекли не только гости – шесть красивых и богатых женщин, а еще и тот факт, что своими словами Ксения затронула честь Ольги Бузовой и серьезно подставила один модный бренд.

Напомним, говоря о брендовых вещах и людях, которые могут их носить, Собчак заявила, что представитель известного бренда попросил ее передать Бузовой просьбу: чтобы она больше не носила их вещи.

Название бренда и имя дизайнера Собчак называть не стала, но затем это сделала сама Ольга. На своей странице в Instagram певица и телеведущая заявила, что это креативный директор бренда Balenciaga Демна Гвасалия оказался недоволен тем, что она носит куртку бренда и постит фотографии с соответствующим хэштэгом. Девушка выразила желание вернуть ему все свои вещи этого бренда. По ее словам, это низко — решать, кто и какие вещи имеет право носить, и делить людей на классы, где одним — Chanel, а другим — лишь наряды из масс-маркета.

Прокомментировать сложившуюся ситуацию специально для портала Teleprogramma.pro согласилась известный продюсер Яна Рудковская. Она, как выяснилось, тоже смотрела выпуск «Осторожно, Собчак!», и смотрела с особым интересом, ведь гостями передачи были ее близкие подруги и просто хорошие знакомые.

Темой беседы Собчак выбрала моду и бренды, а в качестве экспертов пригласила две группы женщин. Первые — красивые дамы, жены богатых людей, знающие толк в моде и работавшие в этой сфере на протяжении двух с лишним десятилетий. Вторые — юные красотки, начавшие зарабатывать большие деньги благодаря красивым профилям в Instagram. Многим зрителям показалось, что представители старшего поколения, представительницы «элиты», недовольны тем, что сейчас вещи знаменитых брендов носит «кто попало».

В наше время каждая девушка может стать звездой

У Яны Рудковской есть свое мнение на этот счет.

«Я считаю, что многие люди, у которых есть деньги, готовы покупать брендовые вещи и носить. И это нормально. Здесь нет никаких рамок или еще чего-то. В люксовых бутиках часто можно увидеть самых разных ребят – рэперов, бизнесменов. Я давно езжу на кутюр, и там встречаются самые разные люди, из разных областей – актрисы, актеры, модели, музыканты разных жанров. В качестве примера можно привести тот же Louis Vuitton, который носят и Тимати, и Егор Крид, и L-one. Или ту же Balenciaga носит Элджей, например, и мой сын, и мой муж».

По словам продюсера, разделять людей на классы — это откровенный снобизм, и красивые модные вещи имеют право носить все, кто этого хочет и может себе позволить, включая этих красоток из Instagram, ведь они честно зарабатывают себе на жизнь.

«Когда я шла к популярности, я для этого выигрывала «Евровидение», делала шоу мирового уровня. И меня знают именно по этим моим заслугам, по работе с артистами. А их знают по их Instagram, ну и что. У каждого свой путь, и самый главный их актив – это их молодость. Если в 20 лет они имеют миллион подписчиков или почти пять миллионов, как Вика Одинцова, то чего они могут добиться к 40 годам – сложно вообразить. Они могут развить свой бизнес, выйти замуж за миллиардеров. Но начиналась их популярность именно с Instagram. Двух из них я знаю лично и общаюсь с ними. Это Вика Короткова, которая снималась в клипе у Димы Билана вместе с Дашей Клюкиной, и Даша Коновалова – с ней мы часто видимся на тренировках в Академии у моего супруга, куда она приходит поддержать свою дочь – очень талантливую девочку. Ну, и как я могу сказать Даше, что она не моего круга? Это бред. Приятно, что мы живем в новое время, где каждая девочка, имея хороший вкус, хорошую фигуру, лицо, может сделать себя звездой. Даже благодаря соцсетям. Я не считаю, что они не должны красиво одеваться. Наоборот, имея прекрасную фигуру, они могут одеваться так, как хотят – хоть в H&M, хоть в Chanel».

Героини Tatler не хотели никого обидеть

Яна также попыталась защитить тех женщин, что сидели по другую руку от Собчак — бизнесвумен Викторию Шелягову, жену похоронного магната Снежану Георгиеву и владелицу бренда купальников Наталью Якимчик.

«Со всеми тремя девочками я дружу, в особенности с Наташей Якимчик — это моя самая близкая подруга. Они уже давно в люксе, и они стопроцентные героини Tatler, Vogue и так далее. Благодаря их долгой работе с люксом к ним может быть более лояльное отношение. Они заслужили это, так как долго для этого работали. И точно могу сказать, что мои подруги абсолютно никого не хотели обидеть. Они пришли с позитивом, просто сам разговор оказался немножко перевернут и посыл передачи многими был неправильно воспринят. Нормальный адекватный человек понял, что есть красивые женщины, а у них есть, в свою очередь, тесные исторически сложившиеся отношения с определенными брендами и с люксом. И они не сразу принимают в свой круг. А кто запретит? Я тоже не со всеми иду на контакт, но с этими молодыми девочками мне нравится общаться. Они интересные, они не пошлые, очень воспитанные. И у каждой есть какие-то свои достижения. Даша долгое время работала моделью в Америке, Вика Короткова снялась в «Холостяке», Вика Одинцова сейчас работает на телевидении».

Яна Рудковская сомневается, что Balenciaga недовольна бесплатной рекламой от Бузовой

Продюсер отметила, что каждый из нас может носить ту одежду, какую ему хочется. Точно так же и Ольга Бузова, которую по праву можно назвать «новой Золушкой». Ольга вышла «из народа» и достигла заоблачных высот. С ее доходами она может позволить себе покупать любые вещи, не только куртку Balenciaga за 300 тысяч рублей.

Рудковская добавила, что знакома с креативным директором Balenciaga и сама критики в адрес Ольги от него не слышала. А потому она не особо верит в то, что Демна Гвасалия мог такое сказать.