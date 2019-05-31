Денис Майданов объяснил, почему не знакомит родного отца с внуками

Звездный редактор Teleprogramma.pro, ведущая шоу "Секрет на миллион" (НТВ). Лера еженедельно в рамках своей программы встречается со звездными гостями, делится с нами своими ощущениями от разговора и деталями съемочного процесса.

Лера Кудрявцева Звездный редактор Teleprogramma.pro, ведущая шоу "Секрет на миллион" (НТВ). Лера еженедельно в рамках своей программы встречается со звездными гостями, делится с нами своими ощущениями от разговора и деталями съемочного процесса.

Певец стал гостем программы Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион» на НТВ.

Заслуженный артист России Денис Майданов – мужчина из тех, к которым отлично подходит эпитет «настоящий». Его лирика не оставляет равнодушными ни женщин, ни мужчин; слава бежит впереди него. Однако жизнь Майданова вовсе не так идеальна, как кажется на первый взгляд. Он рос без отца, покорять Москву приехал практически без гроша в кармане, а несколько лет назад едва не потерял жену и новорожденного сына… Обо всем этом Денис рассказал, сидя в кресле героя программы «Секрет на миллион» на НТВ.

Денис появился на свет в городе Балаково. Наша съемочная группа побывала в родном городе Дениса, заглянула в его школу. Классный руководитель Дениса рассказала о том, как учился юный Майданов. А его бывшие соседи по лестничной клетке признались, что вздохнули с облегчением, когда Денис уехал покорять Москву, так как устали от почти ежедневных концертов под гитару и поклонниц, которые появились у Дениса уже тогда и дежурили у его квартиры.

В столице Дениса никто не ждал. Он уехал практически в никуда, не зная, что его ждет в Москве. Рисковый парень!

– Я поменял пятнадцать мест жительства, – вспоминает Денис. – Порой спал в метро, на кольцевой линии, когда совсем некуда было идти.

В Москву Денис приехал не просто так, а с багажом – не простым, а музыкальным. Он хотел предложить свои песни звездам эстрады и крутился как белка в колесе, чтобы найти на них выходы. Однако время шло, деньги заканчивались, а звезды не спешили заключать с Денисом контракты… Они даже не подозревали о его существовании.

– Когда у меня закончились все ресурсы, я пошел жить на Павелецкий вокзал, – признается Денис.

Майданов умывался в вокзальном туалете, затем завтракал и отправлялся покорять Москву, которая никак ему не поддавалась. А потом ему наконец повезло – он вышел на Юрия Айзеншписа, одного из самых известных продюсеров того периода, и дело сдвинулось с мертвой точки.

Одну из первых песен у Майданова купил певец Юлиан. Гонорар показался Денису царским: тысяча долларов! Однако далеко не все встречи с артистами были удачными: многие банально не обращали внимания на молодого амбициозного автора.

Не обращал на Дениса внимания и родной отец, хотя мальчику так хотелось чувствовать его любовь. Родители Дениса развелись, когда их сыну было всего восемь лет. Инициатива принадлежала матери Дениса.

– Отец нужен сыну постоянно, – рассуждает Денис. – Но что делать: жизнь так сложилась… Я доказал и себе, и маме, что и без отца можно пробиться. И если бы не было этих сложностей, может, и жизнь моя сложилась бы по-другому.

Денис знал, где живет его отец, иногда к нему приезжал, и его мудрая мама этому не препятствовала. Денис и сейчас время от времени навещает отца. У него другая семья, сын Захар, и Денис спокойно к этому относится. Такова жизнь.

Узнав о том, что отец серьезно болен, Денис примчался к нему, и у них состоялся разговор по душам. Мужчины простили друг другу былые обиды, но прощаться им не пришлось: отец Дениса выздоровел и продолжает жить.

Это может показаться странным, но своих внуков, детей Дениса, его отец ни разу не видел.

– У него есть сын от второго брака, есть семья, – объясняет Денис. – У нас очень разные жизни. Между нами нет никакой вражды, все легко и спокойно.

Евгения Майданова, мама Дениса, приехала ко мне в студию и рассказала о том, как не хотела, чтобы ее сын становился музыкантом. Она искренне переживала за своего мальчика, но он ее не подвел и как только начал достойно зарабатывать, перевез маму поближе к себе.

Сейчас мама за Дениса спокойна: он много работает и хорошо зарабатывает, а по вечерам приходит в свой уютный дом, где его ждут жена и дети. С будущей супругой Натальей Денис познакомился много лет назад, в 2003 году, когда они с друзьями искали девчонок для того, чтобы сколотить музыкальную девичью группу. Наташа пришла на кастинг заодно с подружкой, которая боялась идти одна. Оказалось, что Наталья пишет стихи, которые Майданов отчаянно раскритиковал.

– Я сказал ей, что хочу написать песню на ее стихи, а сами стихи почеркал, – улыбается Денис. – Наташа все вытерпела, но, как выяснилось позже, очень на меня обиделась и просто пропала. Я искал ее, звонил, но ничего не получалось.

А потом случилось чудо: друг Майданова ехал по своим делам на машине и решил подвезти симпатичную девушку. Этой девушкой оказалась Наталья. Друг Майданова тут же ему позвонил и дал трубку Наташе. Она согласилась встретиться с Денисом снова, не подозревая, что это судьба…

Вскоре влюбленные расписались – Денису тогда было 29 лет. Наша команда раздобыла настоящий эксклюзив – свадебное видео! Майданов тогда не был популярным, порой не зарабатывал вообще ничего, и деньги в семью приносила Наталья. Жена Майданова согласилась прийти ко мне в студию и рассказала, каково это – жить под одной крышей со звездой.

Денис, как любой востребованный артист, живет на чемоданах. Но Наталья не жалуется и преданно ждет мужа дома или же колесит по городам и весям вместе с любимым. Супруги пустили нашу съемочную группу в свой роскошный загородный дом, полный света и любви. Любимое место Дениса – спа-комплекс с бассейном, хамамом и финской сауной.

– Чтоб я так жил! – смеется Денис, рассказывая о своем шикарном доме.

Денис заботится не только о любимой жене, но также о ее родителях. Он купил для родителей Наташи трехкомнатную квартиру, чтобы они были поближе к дочери, и оплатил ремонт «под ключ». Однажды Майданов даже спас тестю жизнь. Если бы не Денис, два оторвавшихся тромба могли бы погубить отца Натальи. Майданов же настоял на том, чтобы мужчина показался врачам, и фактически спас его от смерти. С тех пор тесть Дениса отмечает два дня рождения – фактический и тот, когда Денис настоял на том, чтобы мужчина срочно занялся своим здоровьем…

Теща и тесть Дениса тоже пришли ко мне в студию и рассказали о том, как их дочери повезло с мужем. Они часто сидят с внуками, ведь и Денис, и Наталья очень заняты на работе.

– Благодаря нашим родителям мы с Наташей можем полностью реализоваться, – признается благодарный Майданов.

У пары двое детей – дочь и сын. О том, что беременна во второй раз, Наташа узнала на Мальдивах, где они отдыхали с Денисом и пятилетней Владой.

– Маленькая Владка бежала перед нами, и я сказал Наташе: «Смотри, какая классная! А так будут двое бежать… Пускай будет второй, а?»

Беседуя об этом, супруги не знали о том, что Наталья уже беременна. Счастью Майдановых не было предела! Однако эта беременность далась Наталье нелегко: она могла потерять ребенка и погибнуть сама… У нее на протяжении всей беременности сохранялась угроза выкидыша, несколько раз женщина попадала в больницу.

– Как-то раз ночью у меня началось настолько сильное кровотечение, что я фактически лежала в луже крови, – вспоминает Наталья. – Меня отвезли в ближайший роддом, пулей вкатили в реанимацию… Если бы что-то тогда пошло не так, то ни Борислава, ни меня уже не было бы на свете.

Наташа потеряла много крови, мальчик родился восьмимесячным и слабым, но, к счастью, все обошлось.

Влада и Борислав пришли ко мне в студию и рассказали, что папа их обычно балует, а мама держит в строгости. Влада мечтает стать певицей и заодно получить математическое образование. А Борислав хочет строить небоскребы и самолеты.

Когда настал черед секрета стоимостью один миллион рублей, я протянула Денису заветный конверт и предупредила, что тайна, которую он скрывает, может ранить близкого человека.

– Это слишком глубоко, – вмиг стал серьезным Денис, прочитав вопрос. – Это за гранью. У меня, как и у любого человека, есть тайны, которые мы храним и радуемся тому, что все произошедшее от нас уже слишком далеко. Пускай оно там и останется.

Было видно, как сильно переживал Денис, сжигая конверт в пламени свечи. Хорошо бы, чтобы эта тайна со временем исчезла и из сердца Майданова и больше его не мучила…