Рустам Солнцев: «Аудитория Бузовой – нищая, элитным брендам не надо с ней связываться»

Бывший участник проекта «Дом-2» считает, что глава компании Balenciaga правильно сделал, когда попросил певицу не носить одежду его бренда.

История Ольги Бузовой, которая стараниями Ксении Собчак ополчилась против бренда Balenciaga и даже решила вернуть им все свои вещи, привлекла к себе внимание всей страны.

Напомним, Собчак в последнем выпуске своей программы на YouTube сообщила, что дизайнер одного известного бренда попросил ее передать Бузовой небольшую просьбу: больше не носить вещи этого бренда. Вскоре Ольга выяснила, что просьбу ей передал директор Balenciaga — грузин Демна Гвасалия.

Пост разочарования, который в четверг вечером разместила на своей странице Ольга, собрал десятки тысяч комментариев. Многие люди даже признались, что лишь сейчас оценили искренность Бузовой и поняли, что она достойна уважения. От комментариев под постом не удержались и звезды — Лолита, Виктория Боня, Александр Рогов и другие знаменитости написали ей слова поддержки.

«У подписчиков Бузовой в голове лишь страшная ненависть»

А вот Рустам Солнцев, с которым Ольга была знакома еще на проекте «Дом-2», поддержать певицу и телеведущую не захотел и честно написал всё, что думает о ней и этой ситуации. В результате Рустам весь день ловит от недовольных бузо-фанов лучи негатива в свой адрес.

Журналисты портала Teleprogramma.pro решили поговорить с Рустамом и узнать, отреагировала ли на его слова сама Бузова.

«Адекватной реакции Оля дать не может по причине того, что она девочка. Но что самое интересное, все эти ее фанаты, так называемые #еёлюди, они на самом деле подтверждают мою версию, о которой я и написал. Они ведь служат ей медвежью службу. Если Демна Гвасалия или кто-то из его представителей зайдет и прочитает все то дерьмо, которое они льют на меня, они ужаснутся и поймут, что были абсолютно правы в своем желании оградить свой бренд от инфлюенции Оли и ей подобных. Я бы на месте любых больших брендов с ней вообще никогда в жизни не связывался, потому что ее аудитория – это нищие, злые, обездоленные люди, которые слаще моркови ничего в жизни не ели. К сожалению, у них в голове лишь страшная ненависть, они не подвержены вообще никакой аналитике, это «белый мусор», это какая-то человеческая выбраковка. С чем я их всех и поздравляю».

«Бренду Balenciaga не нужны фейковые подписчики Ольги»

По словам Рустама, страница Ольги Бузовой популярная, но половина ее подписчиков – это фейки.

«Я видел статистику, когда у нее за ночь прибавлялось 220 тысяч подписчиков. Вот мы с вами спим, а ее менеджер накручивает ей 220 тысяч фейковых подписчиков. Это что, [ругается], весь штат Монтана на нее решил за одну ночь подписаться? А наутро Instagram «откручивает» ей эти фейки назад, делает минус 220 тысяч, потому что это уже ни в какие ворота не лезет. При этом закрыть ее страницу Instagram не может, ведь у нее там «галочка» стоит и прочее».

Так и соприкосновение какого-либо бренда с именем Бузовой – это на самом деле фейк, считает Рустам. Ведь не нужны бренду эти 15 миллионов бузовских подписчиков, если они не могут похвастаться ни хорошим вкусом, ни платежеспособностью.