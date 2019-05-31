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Ничего не было: МакSим не посвящала хит «Научусь летать» экс-возлюбленному Денису Никифорову

По словам певицы, их отношения были больше основаны на эмоциях.

Ничего не было: МакSим не посвящала хит «Научусь летать» экс-возлюбленному Денису Никифорову
МакSим/globallookpress.com

Певица МакSим в студии у Аллы Довлатовой на «Русском радио» была крайне удивлена информации, что после расставания с актером Денисом Никифоровым она якобы посвятила ему свой хит «Научусь летать». Напомним, недавно Никифоров стал гостем программы «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым. В студии он рассказывал об отношениях с певицей и утверждал, что она посвятила эту песню именно ему.

МакSим не посвящала хит Денису Никифорову/instagram.com/nikiforovdenisofficial/?hl=en

«Я? Песню? Вот это новость. У меня нет комментариев. Мы действительно близко общались. Да и сейчас с нежностью и трепетом относимся друг другу, когда встречаемся. У Дениса, я знаю, все хорошо. У него семья. Тогда, на мой взгляд, нам не хотелось серьезных отношений. Я не была готова к замужеству. Мы жили эмоциями. У нас был такой конфетно-букетный период совершенно свободных людей. Надо созвониться с Дениской по поводу песни. Вы меня удивили», — заявила звезда.

Как считает певица, песни из альбомов периода отношений с Никифоровым были у нее надуманными. «Тогда только вышел фильм «Бой с тенью». Денис был очень популярен. Меня же больше знали за пределами Москвы и Питера. Те отношения меня многому научили. Денис рассказал, как нужно правильно себя продвигать. Как себя вести, что делать. Он проводил со мной серьезные беседы», — сказала она.

Певица подтвердила, что несколько раз прыгала с Никифоровым с парашютом. «Я получила огромное удовольствие от первого прыжка. Сейчас бы уже, наверное, не рискнула. Все-таки дети, надо беречь себя. Даже к перелетам на самолете стала по-другому относиться. Вспоминаю в лайнере все молитвы бабушки», — сказала певица.

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Денис Никифоровпевица МакSимхит "Научусь летать"
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Ничего не было: МакSим не посвящала хит «Научусь летать» экс-возлюбленному Денису Никифорову
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