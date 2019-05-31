Денис Клявер поделился курьезным случаем из жизни сына

В преддверии Дня защиты детей в программе «Модный приговор» на Первом канале разбирали гардероб заслуженного врача акушера-гинеколога.

Помочь выдающейся женщине с выбором новой одежды вызвался экс-солист группы «Чай вдвоем» Денис Клявер. В перерыве между дефиле артист делился историями о воспитании своих детей, которых у него трое.

Певец рассказал, что когда его сын Тимофей был маленьким, он был не очень вежливым, что частенько создавало курьезные ситуации. Однажды мальчик сделал «комплимент» бабушке, которая только что сделала укладку: «Ну вот ты причесалась, и что?».

После того, как все гости в студии рассмеялись, Денис подчеркнул, что сыну сейчас 18 лет и ему до сих пор стыдно за подобное поведение.