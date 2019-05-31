Звездные истории

Денис Клявер поделился курьезным случаем из жизни сына

Певец стал гостем программы "Модный приговор".

Денис Клявер поделился курьезным случаем из жизни сына
Денис Клявер с сыном www.instagram.com/denisklyaver

В преддверии Дня защиты детей в программе «Модный приговор» на Первом канале разбирали гардероб заслуженного врача акушера-гинеколога.

Помочь выдающейся женщине с выбором новой одежды вызвался экс-солист группы «Чай вдвоем» Денис Клявер. В перерыве между дефиле артист делился историями о воспитании своих детей, которых у него трое.

Певец рассказал, что когда его сын Тимофей был маленьким, он был не очень вежливым, что частенько создавало курьезные ситуации. Однажды мальчик сделал «комплимент» бабушке, которая только что сделала укладку: «Ну вот ты причесалась, и что?».

После того, как все гости в студии рассмеялись, Денис подчеркнул, что сыну сейчас 18 лет и ему до сих пор стыдно за подобное поведение.

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Денис КляверДень защиты детейпограмма "Модный приговор"
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Денис Клявер поделился курьезным случаем из жизни сына
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