«Я была поганой, грязной»: Лариса Гузеева рассказала о своих запоях в молодости

Телеведущая Лариса Гузеева, которая ведет программу «Давай поженимся!» на Первом канале, рассказала о своем пагубном пристрастии к алкоголю. Подробностями она поделилась во время съемок программы. По словам Гузеевой, ее первый муж страдал от наркотической зависимости. Какое-то время актриса пыталась вывести его из этого состояния, но не заметила, как сама начала прикладываться к бутылке. Это происходило все чаще и чаще. В какой-то момент Гузеева перестала себя контролировать.

«Я была поганой, грязной. Когда бухала, со мной был алкоголик и наркоман. Бил меня, как в бубен, и правильно делал. Хорошо, что не убил», — заявила звезда прямо во время эфира.

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По словам звезды «Жестокого романса», порой супруг брал гантели и наносил ей удары по голове. Он наблюдал расширяются у нее зрачки или сужаются. В какой-то момент актриса поняла, что дальше отступать некуда. Она решила взяться за себя, собрав всю волю в кулак. Звезда ушла от мужа и обратилась за профессиональной помощью.

Актриса заметила, что ей до сих пор пишут письма люди, в которых говорят, что она алкоголичка. Впрочем, Гузеева на такое не отвечает. По словам телеведущей, упасть на дно очень просто, а вот подняться дано не каждому. Ей это удалось, ведь сегодня она успешная телеведущая.