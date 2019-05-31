На «святости» Юлии Началовой кто-то хочет построить прибыльный бизнес?

Поклонники певицы начинают догадываться, для чего земля на ее могиле стала «целебной», а крест начал «мироточить»

Прошло уже два с половиной месяца с тех пор, как нет Юлии Началовой. Как правило, когда такие знаменитые люди умирают, после похорон люди прекращают их обсуждать, поток газетных статей и комментариев на форумах сходит на нет. Но не в случае с Началовой.

В первые недели народ неустанно мусолил подробности личной жизни звезды – вспоминали ее детство, карьеру, болезни, всех мужей, квартиры и долги. Затем, когда темы себя исчерпали, в истории Юлии случился новый поворот – кто-то решил сделать из нее… «святую».

Началова составила конкуренцию Чумаку и Кашпировскому

Из-за творчества Юлии, и жизни, свободной от грязи и скандалов, многие называли ее «светлой душой» и «ангелом». По этой же причине после смерти артистки народ устроил настоящее паломничество на Троекуровское кладбище, где она упокоилась.

И сложно сказать, что из этого правда, но СМИ со ссылкой на работников кладбища сообщали о различного рода чудесах. Сперва — о том, что могилку Началовой навещала кошка – «хранительница погоста». Котейка якобы очень редко выходит к людям, но после похорон певицы изменила своим принципам и пришла к ней.

Всё те же кладбищенские работники, по словам журналистов, заметили возле могилы странного вида людей – ведьм и колдунов. Они воровали с могилы цветы и свечи, чтобы в дальнейшем использовать для каких-то магических ритуалов.

Казалось бы, куда еще больше странностей. Но очередная новость дала понять, что «светлую душу» всё же не оставят в покое. Выяснилось, что земли на могиле Началовой становится всё меньше — люди забирают ее домой. Зачем? Кто-то хранит землю рядом с иконами, кто-то и вовсе с чаем заваривает — а ну-как частица светлой энергетики Юлии из землицы перейдет в горячий напиток.

Примерно те же люди приносят на могилу баночки с водой и кремами, и оставляют их там, чтобы они «зарядились». По слухам, эти крема приобретают целебные свойства и могут вылечить целый спектр заболеваний — от подагры до геморроя.

Последней каплей, простите за тавтологию, стали капли маслянистой жидкости, появившиеся на днях на дубовом кресте, установленном на могиле артистки. Фанаты тут же объявили, что крест Началовой мироточит, будто иконы святых, а значит и сама Юлия — «святая». И, хотя не было проведено никаких экспертиз, доказывающих, что это именно миро, а не смола, новость, очевидно, в ближайшие дни может увеличить поток страждущих с баночками и охотников за землей.

Массовый психоз?

А с чего бы появились все эти чудеса? Юлия Началова ведь не Чумак, не Кашпировский, при жизни она не лечила никого наложением рук, да и в целом сверхъестественных способностей за ней замечено не было. Чего уж говорить, даже близкие считают идею о канонизации певицы не совсем адекватной.

По мнению пользователей соцсетей, люди, которые таскаются на могилку и что-то с нее уносят — натуральные психи.

«У нас в стране совершенно не умеют с уважением относится к смерти человека. Это какой-то оккультизм, так издеваться над умершими, не оставляя их в покое какими-то постоянными бреднями в СМИ, теперь еще вот эта ахинея подъехала…. Как же жаль Юлю», — пишет почитательница таланта Началовой.

Другие отмечают, что всем этим «паломникам» лучше бы своими умершими родственниками заниматься, а не тревожить душу артистки.

«Некоторые родных из моргов просто не забирают, бросают так. У меня у отчима могила от 2016 года, рядом с ним хоронили нескольких бабок в том же году, уже могилы заброшены. Никто не ходит. Но при этом будет кампания хождения на могилку к Юле Началовой. Интересно, из этих «невменяшек» кто последний раз своих дедушек и бабушек на кладбище навестил и оградку покрасил», — сетует один из комментаторов.

Бизнес на костях

Логичнее всего выглядит в этой ситуации версия о том, что кто-то решил сделать из Началовой «святую» ради собственного обогащения.

«Это прелюдия к последующему построению бизнеса. Потом будут продавать крема и воду, заряженные на могиле Юлии. Рекламная компания уже началась!», — считает девушка по имени Людмила, пользователь соцсети «ВКонтакте».

И правда, если задуматься, мало ли в нашей стране доверчивых людей? Тех, кто в поисках решения своих проблем отдает всё, что нажито непосильным трудом, многочисленным лже-экстрасенсам и прочим мошенникам?

Именно с расчетом на этих несчастных кто-то нечистый на руку мог запустить слухи о целебных свойствах вещей с могилы Юлии Началовой. И неудивительно, если в ближайшее время родственники больных раком в надежде на их спасение будут платить бешеные деньги не за лекарства, а именно за баночки с «целебными» кремами, «освященными» на могиле певицы, рядом с «мироточащим» крестом. Или, не дай бог, за кусочки самого креста, который украдут и распилят на кусочки, чтобы продавать, сопроводив инструкцией о правильном прикладывании волшебных деревяшек к больным местам.

И жаль в этой ситуации лишь родственников покойной — ее родителей Виктора и Таисию Началовых, и дочку Веру. Ведь, приехав на могилу Юлии, они не будут знать, кого там встретят — истеричных фанатов, в которых после смерти Юлии вдруг проснулась любовь к ее творчеству, колдуна, собирающего в пакетик землю, или психов с баночками.