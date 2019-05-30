Звездные истории Иван Краско: «Разве это нормально, когда Народный артист получает в театре не более 40 тысяч рублей?»
Звездные истории

Иван Краско: «Разве это нормально, когда Народный артист получает в театре не более 40 тысяч рублей?»

Анастасия Морылева Екатерина Нестеренко

Иван Иванович рассказал журналисту Teleprogramma.pro о том, что сейчас живет на даче и в дом престарелых не собирается.

В четверг, 30 мая, в интернете появились новости с пугающими заголовками: «Иван Краско остался без жилья», «Народный артист России уходит в дом престарелых». О жилищном вопросе корреспондент портала Teleprogramma.pro Екатерина Нестеренко спросила у актера лично.

«У меня есть гарантия!»

Краско известен зрителям не только запоминающимися работами в театре и кино, но и бурной личной жизнью. К 88 годам он успел четыре раза жениться и обзавестись шестью детьми (Сын Ивана Ивановича от второго брака Андрей Краско тоже был актером. В 2006 году он умер от сердечного приступа на съемках сериала «Ликвидация». — Прим. ред.).

Сейчас народный артист холост. С четвертой женой — 28-летней Натальей Шевель — Краско развелся в октябре 2018 года. В данный момент СМИ пишут, что Иван Иванович остался практически без всего.

«У меня есть возможность переехать в Дом ветеранов сцены (Санкт-Петербург), поэтому судьба бомжа мне не грозит. Когда меня предупреждали: «Смотрите, доведут вас жены ваши». Я всегда знал, что это не так. У меня есть гарантия!» — признался Краско порталу Teleprogramma.pro.

Ивану Краско негде жить
Иван Иванович считает дом престарелых запасным планом. Фото: globallookpress.

«У меня осталась дача»

После ухода от Натальи (именно Краско решил оставить молодую жену. — Прим. ред) Краско вернулся к бывшей, третьей жене Наталье Вяль, в браке с которой у них родились два сына: Иван и Федор. Квартира, в которой артист жил с четвертой женой, осталась Шевель.

Ивану Краско негде жить
Краско и Шевель развелись в 2018 году. Фото: globallookpress.

Однако брошенная Наталья Вяль не смогла простить предательство бывшего мужа. В квартире Краско, которая осталась ей после их развода, Иван Иванович жил на правах квартиранта. В итоге он не выдержал и уехал на дачу. Это единственная недвижимость артиста.

«Все же детям. У меня осталась дача под Петербургом. Я сейчас здесь живу. Все как-то само собой пошло. Это нормальный ход, в котором ничего криминального я не вижу», — заявил Краско.

«Дети большие. Много едят, их нужно одевать»

Иван Иванович рассказал и об участие в многочисленных ток-шоу, которые на всю страну транслируют жизнь артиста и зачастую выставляют его не в лучшем свете.

Ивану Краско негде жить
Иван Краско с сыновьями Иваном и Федором. Фото: globallookpress.

«От шоу можно отказаться, а от денег — нельзя, потому что доходов у нас практически нет. Народный артист получает в региональном театре не более 40 тысяч рублей. Это что, нормально? Конечно, нет.

Есть еще пенсия. У меня она не минимальная, потому что я блокадник, да и по возрасту есть надбавки, но дети мои не зарабатывают. Они большие, много едят, растут, их нужно одевать. Так что это проблема», — заключил народный артист.

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Иван Краско: «Разве это нормально, когда Народный артист получает в театре не более 40 тысяч рублей?»
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