Звездные истории

Садальский напомнил о словах актрисы Елены Майоровой незадолго до смерти

Актер заявил, что она обладала роковой внешностью, но это не принесло ей счастья.

Садальский напомнил о словах актрисы Елены Майоровой незадолго до смерти
Станислав Садальский/globallookpress.com

Актер Станислав Садальский в Instagram почтил память коллеги Елены Майоровой, которая ушла из жизни в 1997 году.

Напомним, звезда буквально сгорела заживо. Причины ее смерти обсуждаются до сих пор. По одной из версий, это было самоубийство, по другой — убийство. 30 мая актриса отметила бы день рождения. В этом году ей исполнился бы 61 год.

Как считает Станислав Садальский, много лет назад произошло моральное убийство яркой личности. Режиссер Олег Ефремов долгие годы играл с ней, как кошка с мышкой. Он то давал ей работу, то отнимал. По словам Садальского, актриса обладала роковой внешностью, от нее было трудно оторвать взгляд.

«За три дня до смерти ей позвонила ассистентка режиссера Бронислава и, будто почувствовав, что с ней что-то не в порядке, спросила: «Может, тебе что нужно?» Лена ответила: «Да. Приезжайте, будете стоять у гроба…»

Актер заметил, что Елена всегда говорила людям правду в лицо. Не исключено, что поэтому она и не заслужила почестей. Так, Олег Ефремов на похороны актрисы не пришел.

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Елена МайороваОлег ЕфремовСтанислав Садальский
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Садальский напомнил о словах актрисы Елены Майоровой незадолго до смерти
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