Звездные истории

Бритни Спирс опубликовала фото в бикини на фоне слухов о рецидиве болезни

Певица вновь продемонстрировала идеальную фигуру. Она дала понять, что в ее жизни царит долгожданная гармония.

Бритни Спирс опубликовала фото в бикини на фоне слухов о рецидиве болезни
Бритни Спирс. фото: globallookpress.com

Многие помнят, как американская звезда Бритни Спирс (Britney Spears) в 2007 году неожиданно побрилась налысо. Тогда она находилась в депрессии из-за развода с отцом своих детей Кевином Федерлайном. Ей пришлось лечь в клинику на лечение, так как она начала употреблять запрещенные вещества. А недавно стало известно, что артистка вновь оказалась в психиатрической лечебнице.

Проведя в лечебнице около четырех месяцев, Бритни вернулась домой. В Сети появились снимки артистки. На кадрах папарацци она выглядела не лучшим образом: девушка поправилась и была не причесана. На других звезда, наоборот, прекрасно выглядела. Сама Спирс решила тогда внести ясность и опубликовала видео с тренировки. Она продемонстрировала, что не потеряла форму.

Не так давно певица пережила еще одну неприятную ситуацию. Она обратилась в суд с просьбой ограничить опекунство ее отца, но девушке отказали. Кроме того, судья назначил Бритни судебно-психологическую экспертизу. Это так раздосадовало певицу, что она покинула зал суда босиком. Вскоре появились слухи, что у артистки произошел рецидив болезни.

Чтобы развеять домыслы злопыхателей, Спирс опубликовала ролик, на котором примеряет разные наряды. Она обратилась к пользователям и заявила, что они ошибаются, думая, что их обманывают. А накануне девушка решила показать, чем занимается в свободное время. Она поделилась снимком из бассейна, где плавает на надувном павлине. Полосатое бикини подчеркнуло стройную фигуру певицы. Похоже, что она снова наслаждается жизнью.

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Бритни Спирс опубликовала фото в бикини на фоне слухов о рецидиве болезни
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